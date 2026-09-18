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Более 450 севастопольцев получат компенсации за поврежденное ВСУ имущество

Более 450 жителей Севастополя подали заявки на компенсацию за свое движимое и недвижимое имущество, поврежденное в результате атак вооруженных сил Украины. Об этом «Ъ» сообщили в правительстве города.

По информации чиновников, на выплаты этих компенсаций власти города дополнительно выделят еще 18,4 млн руб. В правительстве уточнили, что 240 человек, у которых пострадало недвижимое имущество, получат более 7,5 млн руб. Еще 219 горожан получат 10,9 млн руб. за поврежденный автотранспорт.

В целом с начала проведения СВО более 2 тыс. севастопольцев, пострадавших от атак ВСУ, уже получили более 118 млн руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для поврежденного автотранспорта компенсация рассчитывается по индивидуальной оценке ущерба, а не по единой фиксированной сумме. В описании порядка, опубликованном в апреле 2024 года, указано, что департамент транспорта с привлечением специализированных организаций анализирует рыночную стоимость повреждений и составляет акт.

Затем в течение 20 дней документы передаются в комиссию, которая принимает окончательное решение о размере финансовой помощи. Поэтому сама подача заявления не определяет сумму выплаты: она зависит от зафиксированного объема повреждений и решения комиссии.

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