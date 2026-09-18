Минфин США снова продлил лицензию на переговоры о продаже активов ЛУКОЙЛа

Минфин США продлил до 22 октября действие лицензии, разрешающей переговоры о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Обновленный документ опубликован Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Лицензия распространяется на переговоры о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH, через которую принадлежат зарубежные активы ЛУКОЙЛа. Ранее срок ее действия неоднократно переносился, последний раз — до 19 сентября.

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», а также ряда дочерних структур этих компаний в октябре 2025 года. Впоследствии OFAC выпускало специальные разрешения, позволявшие продолжать переговоры о продаже зарубежных активов «Лукойла».