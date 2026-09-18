Четыре человека погибли при ударах беспилотников по ЛНР

16-летняя девушка и еще три человека погибли при ударах ВСУ по ЛНР. Еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале. Он отметил, что со вчерашнего вечера атаки на ЛНР усилились.

Ночью БПЛА ударили по частному дому в поселке Лиман Перевальского муниципального округа. Под завалами оказались женщина и ее 16-летняя внучка. Поисково-спасательные работы длились почти 10 часов. Женщину удалось спасти, девочка погибла.

Утром беспилотник ударил по рейсовому автобусу на дороге Луганск – Новоайдар. Погибли две пожилые женщины, три человека ранены. В Кременной дрон ударил по легковому автомобилю. Погибла 71-летняя женщина. При ударе БПЛА по вокзалу в Красном Луче пострадал 21-летний парень.

За сутки под удары ВСУ попали 11 муниципалитетов, сообщил Леонид Пасечник. Повреждения получили жилые дома, транспортные средства, гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура. Оперативные службы и местные власти ликвидируют последствия. Все атаки фиксируют следователи управления Следственного комитета по ЛНР.