Четыре человека погибли при ударах беспилотников по ЛНР
16-летняя девушка и еще три человека погибли при ударах ВСУ по ЛНР. Еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале. Он отметил, что со вчерашнего вечера атаки на ЛНР усилились.
Ночью БПЛА ударили по частному дому в поселке Лиман Перевальского муниципального округа. Под завалами оказались женщина и ее 16-летняя внучка. Поисково-спасательные работы длились почти 10 часов. Женщину удалось спасти, девочка погибла.
Утром беспилотник ударил по рейсовому автобусу на дороге Луганск – Новоайдар. Погибли две пожилые женщины, три человека ранены. В Кременной дрон ударил по легковому автомобилю. Погибла 71-летняя женщина. При ударе БПЛА по вокзалу в Красном Луче пострадал 21-летний парень.
За сутки под удары ВСУ попали 11 муниципалитетов, сообщил Леонид Пасечник. Повреждения получили жилые дома, транспортные средства, гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура. Оперативные службы и местные власти ликвидируют последствия. Все атаки фиксируют следователи управления Следственного комитета по ЛНР.
Заявленное усиление означает, что опасность для гражданских перемещений и работ затрагивает не только места проживания. В июле—августе 2026 года в ЛНР сообщалось об атаках на легковые автомобили, рейсовый автобус, машину дорожной службы и локомотив. Это создает риск для пассажиров и сотрудников, которые продолжают выполнять транспортные и коммунальные задачи.
Для инфраструктуры важен не только масштаб повреждений, но и возможность безопасно начать восстановление. В ноябре 2025 года после ударов по электроподстанциям и газопроводам оперативные службы должны были приступить к ликвидации последствий лишь после отмены угрозы повторных обстрелов, поэтому между повреждением объекта и началом работ может возникать задержка.