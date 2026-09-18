Осужденный бизнесмен Рубен Варданян попросил омбудсмена Азербайджана о встрече

Бывший госминистр НКР и в прошлом российский бизнесмен Рубен Варданян, осужденный в Баку на 20 лет, призвал омбудсмена Азербайджана Сабину Алиеву встретиться с армянскими заключенными. В обращении к ней он обратил внимание на «нарушения, которые противоречат прежде всего законодательству Азербайджана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Отсутствие у части заключенных еженедельных телефонных звонков и недоступность видеосвязи, из-за которой некоторые почти три года не видели своих детей; невозможность сдать медицинские анализы даже за собственный счёт; невозможность оформить доверенность на родных из-за отказа в нотариальных услугах; ограничение физических занятий до 20–40 минут раз в неделю вместо положенного часа в день; отсутствие письменных ответов на заявления и жалобы»,— перечислил Рубен Варданян, обращение опубликовали его близкие.

Он также подчеркнул, что после прекращения работы Международного комитета Красного Креста заключенные лишились связи с семьями, большинство не получают посылок и не могут делать звонки.

Рубен Варданян в мартовском обращении к Сабине Алиевой просил помочь получить полный текст его приговора, поскольку до сих пор не знает, по каким статьям его осудили. В аппарате омбудсмена заявили, что она лично неоднократно посещала места заключения армянских граждан, включая господина Варданяна. Нарушений условий их содержания или на этапах следствия аппарат не обнаружил.

17 февраля Бакинский военный суд вынес приговор Рубену Варданяну по обвинению в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, планировании и ведении агрессивной войны и еще десяткам пунктов. Азербайджанские силовики задержали Рубена Варданяна 27 сентября 2023 года, когда он собирался уезжать из Нагорного Карабаха в Армению из-за азербайджанской военной операции.

Лусине Баласян