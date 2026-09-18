Председатель гражданской коллегии Верховного суда Юрий Глазов уходит в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на заседании 21 сентября рассмотрит заявление об отставке зампредседателя Верховного суда (ВС) — председателя судебной коллегии по гражданским делам 64-летнего Юрия Глазова. Шестилетний срок его полномочий истекает 23 сентября, претендовать на переназначение судья не пытался.
Конкурс на эту должность был объявлен еще в апреле. Рекомендацию к назначению получил судья ВС Олег Нефедов, в марте назначенный на должность председателя дисциплинарной коллегии ВС (известен тем, что рассматривал дела о признании экстремистскими и запрете движений ЛГБТ и сатанистов). Судья Нефедов оказался единственным кандидатом на эту вакансию.
Свою карьеру Юрий Глазов начал в 1990 году в суде Ленинского района Курска, в январе 2007 года был назначен первым зампредом Арбитражного суда Белгородской области, а потом его возглавил. С 2013 года до назначения в ВС он возглавлял Арбитражный суд Поволжского округа.
Подача заявления об отставке не заменяет решения о прекращении полномочий: вопрос проходит через Высшую квалификационную коллегию судей. Для заместителей председателя Верховного суда коллегия рассматривает такие заявления и удовлетворяет их, после чего полномочия прекращаются.
Такой порядок применялся в декабре 2025 года при отставке первого заместителя председателя Верховного суда Петра Серкова, а в апреле 2026 года — при прекращении полномочий зампреда Верховного суда Юрия Иваненко. Поэтому заседание ВККС по заявлению Юрия Глазова — это этап, на котором коллегия должна принять решение по его просьбе, а не просто зафиксировать уже состоявшийся уход.