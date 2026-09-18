МИД РФ: гарантии Армении о работе российского бизнеса противоречат реальности

Армянская сторона регулярно заверяла, что российским инвестициям в республике ничего не угрожает, но эти заявления не во всем совпадают с реальностью, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В пример он привел национализацию ЗАО «Электрические сети Армении», которое принадлежит российско-армянскому бизнесмену, главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну.

«Свои действия правящая команда пытается оправдать лозунгами «борьбы с коррупцией», возвращения в казну незаконно нажитых средств, стремления повысить эффективность компании. Их правдивость, тем не менее, весьма сомнительна. На самом деле это больше походит на политически мотивированную расправу над одним из конкурентов на внутренней арене»,— заявил Михаил Галузин.

По его словам, до присоединения Самвела Карапетяна к политической жизни Армении претензий к его бизнесу не возникало, а новые управленцы «не сильно преуспели во главе предприятия, в которое были инвестированы сотни миллионов долларов».

«Электрические сети Армении» — крупнейший актив Самвела Карапетяна в Армении. ЗАО обслуживает более 1 млн потребителей и является единственным покупателем электроэнергии у всех генерирующих компаний и единственным ее продавцом абонентам по всей стране. В июне 2025 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что компания намеренно создала энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. В том же месяце был арестован и Самвел Карапетян по обвинению в призывах к захвату власти. Затем парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать «Электросети», а власти назначили временного управляющего компанией.

Лусине Баласян