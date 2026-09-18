Андрея Звягинцева объявили иноагентом
Минюст России объявил иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Также в реестр иностранных агентов попали проект «Анархист-35», Михаил Шевелев, Ержан Тургумбай и Павел Иванов.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
16 сентября Франция выбрала драму «Минотавр» Андрея Звягинцева (иноагент) в качестве своей заявки на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Ранее картина выиграла Гран-при Каннского кинофестиваля.
Для Андрея Звягинцева статус иностранного агента сам по себе не означает запрета на профессиональную работу: в январе 2022 года отмечалось, что после его получения продолжать работать можно. Практический риск возникает вокруг сотрудничества с ним — сложности могут затронуть не только режиссера, но и тех, кто продолжает с ним работать.
Поэтому продвижение «Минотавра» зависит не только от участия самого Звягинцева. Если партнеры, организаторы показов или другие участники кампании сочтут сотрудничество с ним рискованным, это может осложнить публичную поддержку фильма, хотя автоматического запрета на работу режиссера из приведенных правил не следует.