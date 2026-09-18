Андрея Звягинцева объявили иноагентом

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для Андрея Звягинцева статус иностранного агента сам по себе не означает запрета на профессиональную работу: в январе 2022 года отмечалось, что после его получения продолжать работать можно. Практический риск возникает вокруг сотрудничества с ним — сложности могут затронуть не только режиссера, но и тех, кто продолжает с ним работать.

Поэтому продвижение «Минотавра» зависит не только от участия самого Звягинцева. Если партнеры, организаторы показов или другие участники кампании сочтут сотрудничество с ним рискованным, это может осложнить публичную поддержку фильма, хотя автоматического запрета на работу режиссера из приведенных правил не следует.