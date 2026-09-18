Главу стройфирмы из Петербурга осудили на 5,5 года за мошенничество

Выборгский суд Санкт-Петербурга приговорил Павла Федорова, руководителя и учредителя строительных компаний «Летвуд» и «Летвуд-М», к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима за мошенничество, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Федорову запретили заниматься строительным бизнесом и привлекать средства населения в течение двух лет после освобождения. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал с подсудимого более 182,5 млн руб. в счет компенсации морального ущерба.

По версии следствия, с июня 2021 года по октябрь 2024-го Федоров заключил с 79 гражданами договоры на строительство модульных каркасных домов в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Подмосковье.

Выступая от имени своих компаний и как индивидуальный предприниматель, он обещал изготовление, монтаж и передачу домов, однако изначально не планировал исполнять обязательства. Общий ущерб превысил 311 млн руб.

Реклама услуг размещалась сотрудниками фирм, не знавшими о мошенническом плане. Покупатели были введены в заблуждение относительно готовности объектов и сроков сдачи. В судебном разбирательстве обвиняемый полностью признал вину.