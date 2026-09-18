В Пакистане не менее 16 человек погибли при нападении на штаб-квартиру полиции

Взрыв произошел в городе Кохат на северо-западе Пакистана. Погибли 16 человек, включая пятерых полицейских, еще 50 пострадали, сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на источники.

Во время пятничной молитвы в ворота штаб-квартиры полиции врезался автомобиль, начиненный взрывчаткой. За его рулем находился террорист-смертник. После взрыва в здание ворвались семь вооруженных боевиков. В результате перестрелки все нападавшие были убиты.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.