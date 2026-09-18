В Пакистане не менее 16 человек погибли при нападении на штаб-квартиру полиции
Взрыв произошел в городе Кохат на северо-западе Пакистана. Погибли 16 человек, включая пятерых полицейских, еще 50 пострадали, сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на источники.
Во время пятничной молитвы в ворота штаб-квартиры полиции врезался автомобиль, начиненный взрывчаткой. За его рулем находился террорист-смертник. После взрыва в здание ворвались семь вооруженных боевиков. В результате перестрелки все нападавшие были убиты.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.
Нападения с использованием начиненных взрывчаткой автомобилей на силовые объекты не раз происходили на северо-западе Пакистана. В июле 2026 года в округе Танк, вблизи границы с Афганистаном, террористы-смертники на заминированном автомобиле въехали в контрольно-пропускной пункт; при взрыве погибли 15 человек, в том числе 12 пакистанских военнослужащих, а также 12 боевиков.
Округ Танк, как отмечалось в сообщениях о той атаке, долгое время служил базой боевиков-исламистов. Приграничные с Афганистаном районы северо-запада страны остаются зоной повышенной террористической активности, которую власти контролируют лишь частично.
В последние месяцы перед нападением в Кохате столкновения пакистанских военных с боевиками у границы с Афганистаном участились, что отражает общее напряжение в этом регионе.