Главные анонсы 21–27 сентября

21 сентября, понедельник

В Москве состоятся пресс-конференции политических партий, посвященные итогам избирательной кампании партий и ее результатам на выборах 2026 года.

В Москве начнется 11-й Московский финансовый форум (МФФ-2026).

В Нью-Йорке пройдет неформальная встреча министров иностранных дел стран G7.

В Нью-Йорке запланирована встреча председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского Совета Антониу Кошты с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

В Маниле состоятся несколько встреч высокого уровня, среди которых — консультация министров экономики стран АСЕАН и России.

22 сентября, вторник

В Нью-Йорке начнется неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Делегацию России возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Милане (Италия) начнется Миланская неделя женской моды сезона весна—лето 2027 года.

В Лондоне будет объявлен шорт-лист номинантов на Букеровскую премию 2026 года.

23 сентября, среда

Криптовалютная биржа BitMEX прекратит работу.

В Марокко пройдут парламентские выборы.

В Ашхабаде состоится заседание Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении.

В Тегеране запланирована VII конференция сторон Тегеранской конвенции по экологии Каспия.

24 сентября, четверг

В Вашингтоне состоится визит председателя КНР Си Цзиньпина.

В Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаняьху.

В Санкт-Петербурге начнется Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.

25 сентября, пятница

Во Франции начнется пастырский визит папы римского Льва XIV.

26 сентября, суббота

Московская биржа начнет рассчитывать основные индексы акций во время утренней и вечерней сессий, а также дополнительной сессии выходного дня.

В Германии состоится заседание Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) по выбору города — кандидата на прием летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036, 2040 или 2044 года.

В Самарканде (Узбекистан) пройдут выборы президента Международной шахматной федерации (FIDE).

27 сентября, воскресенье

В Сочи на федеральной территории «Сириус» запланировано открытие российского форума «Микроэлектроника».

В Швейцарии состоится референдум по законодательной инициативе «О нейтралитете», предполагающей закрепление в конституции принципа вечного вооруженного нейтралитета и запрет на введение любых санкций, кроме утвержденных Советом Безопасности ООН.

В Дублине начнется Молодежная конференция ЕС.

В Сан-Томе и Принсипи пройдут парламентские, региональные и муниципальные выборы.