В Краснодарском крае пять дней тушили пожар на НПЗ после атаки БПЛА

Пожарные полностью потушили возгорание на нефтеперерабатывающем заводе «Славянск ЭКО» в Краснодарском крае, возникшее 13 сентября после атаки БПЛА. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Славянского района в «Макс».

Оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что обломки беспилотника повредили газопровод в частном секторе, а на территории одного из предприятий вспыхнул пожар. При атаке пострадали три человека. Позднее ЕДДС района уточнила, что возгорание случилось на нефтеперерабатывающем заводе.

Славянский нефтеперерабатывающий завод выпускает и экспортирует мазут, нафту, судовое топливо. Предприятие перерабатывает 3 млн т нефти в год.