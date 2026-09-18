Свыше 400 находящихся в СИЗО Ижевска граждан проголосовали на выборах в Госдуму

Более 400 граждан, находящихся в СИЗО в Ижевске, проголосовали на выборах в Госдуму. Избирательный участок в изоляторе посетил уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин. Согласно законодательству те, кто еще не был осужден, обладают правом голосовать, напомнили в аппарате омбудсмена.

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Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате — 450 мандатов. В Удмуртии находятся два одномандатных округа. Параллельно с этим в республике избирают депутатов райсоветов и гордумы Можги. На дистанционное электронное голосование (ДЭГ) зарегистрировались 137,6 тыс. местных жителей. К 15:00 первого дня голосования явка составила 15,2%. В Удмуртии работают почти 1,1 тыс. участковых комиссий.