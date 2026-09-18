Британский парламент разберется с низкими результатами страны на «Евровидении»

Специальный комитет по делам цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Палаты общин британского парламента проведет проверку «по факту слабых выступлений» британских исполнителей на музыкальном конкурсе «Евровидение», сообщает «Би-би-си». Комитет намерен выяснить, почему отбор проходят певцы, которые потом занимают на конкурсе последние места.

Исполнителей, которые представляют Великобританию на «Евровидении», отбирает телерадиовещательная корпорация «Би-би-си». Иногда это происходит при поддержке звукозаписывающих компаний и менеджерских агентств. Специальный комитет пригласит представителей «Би-би-си». Им придется объяснить, почему с 2000 года отобранные исполнители шесть раз занимали последнее место, иногда не получая ни одного балла.

За эти 26 лет британские исполнители только 3 раза попадали в топ-10, и единственный раз – в 2022 году – представлявший страну Сэм Райдер с песней «Space Man» занял 2-е место. До 2000 года британские исполнители почти ежегодно входили в топ-10, а в 1997 году Великобритания победила на «Евровидении». Тогда страну представляла группа Katrina and the Waves с песней «Love Shine a Light». Они набрали 227 баллов и обогнали других соперников с большим отрывом других соперников.

Как заявила «Би-би-си» глава парламентского комитета Дама Кэролайн Диненидж, они хотят «досконально выяснить, кто выбирает наших представителей, на каких основаниях, и являются ли наши печальные достижения в последние годы результатом плохого выбора песен, слабого исполнения… или чего-то еще».

Алена Миклашевская