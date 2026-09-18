Wildberries открыла 14 новых логистических объектов в Черноземье

Компания Wildberries (входит в группу RWB) запустила 100 партнерских логистических объектов для обработки товаров в крупнейших федеральных округах России, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Из них 14 объектов было открыто в Черноземье, подсчитал «Ъ-Черноземье» на основе данных карты партнерских пунктов приема товаров (ППТ) на сайте WB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Семь логообъектов было открыто в Воронеже. Еще три — в Курске и по два в Белгороде и Тамбове. В Липецке и Орле новых объектов WB не запускала.

В пресс-службе RWB отмечают, что партнерские фулфилмент-центры (ПФЦ) являются промежуточными пунктами отгрузки и позволяют продавцам «сдавать товары ближе к месту хранения или производства». Наличие таких пунктов расширяет географию отгрузки для малого и среднего бизнеса, за счет чего предпринимателям не нужно везти товар в города-миллионники.

«Интерес со стороны предпринимателей к открытию ППТ и ПФЦ подтверждает востребованность актуальной модели логистики. Wildberries продолжает принимать заявки на открытие партнерских объектов и ожидает, что такой тип сотрудничества с платформой будет востребован для всех участников логистической цепочки»,— добавили в компании.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за последние несколько месяцев логоцентры Wildberries в макрорегионе неоднократно подвергались атакам со стороны ВСУ. Склад компании в Котовске Тамбовской области был впервые атакован 18 июля, тогда погибли семь сотрудников ночной смены и еще 25 человек пострадали. 26 августа после повторного удара логоцентр был уничтожен.

В середине августа также были атакованы два склада Wildberries в Новоусманском районе Воронежской области, что привело к пожару на них. После этого в регионе была приостановлена работа четырех объектов компании.

Егор Якимов