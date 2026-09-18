Акции «Газпрома» выросли почти на 5% на торгах 18 сентября
Акции ПАО «Газпром» на торгах Мосбиржи в 15:32 подорожали на 4,7% — до 97,24 руб. за штуку. К 15:44 котировки компании скорректировались на отметке 95,68 руб. за бумагу (+2,93%).
За несколько минут до скачка цены акций «Газпрома» Reuters со ссылкой на источники сообщил, что «экономический представитель» президента России Владимира Путина и ультраправая партия «Альтернатива для Германии» готовятся обсудить возобновление поставок газа в ФРГ.
По словам собеседников агентства, такая встреча может состояться в марте 2027 года. Среди потенциальных участников переговоров — спецпред президента Кирилл Дмитриев, а также сопредседатели «АдГ» Алиса Вайдель и Тино Хрупалла.
Возможная встреча важна как политический канал, но сама по себе не запускает поставки. 9 сентября 2026 года сопредседатель «АдГ» Алиса Вайдель потребовала восстановить поврежденные нитки «Северного потока» и возобновить поставки газа из России — то есть публично обозначила позицию партии, а не обеспечила техническое или регуляторное решение.
Практическое возобновление поставок упиралось бы в состояние системы и условия ее эксплуатации. В 2022 году «Газпром» связывал сокращение прокачки с ремонтом иностранных газоперекачивающих агрегатов, а от Siemens Energy требовал гарантий, что санкции ЕС и Великобритании не будут применяться к двигателям «Северного потока»; при этом сама система уже была соединена с газотранспортной сетью Германии и позволяла доставлять газ на юг страны.
Для немецкого рынка в 2022 году значение российского потока усиливалось ограниченностью альтернатив: у Германии не было собственного терминала СПГ, а поставки через инфраструктуру Бельгии и Нидерландов были ограничены. Поэтому политический контакт может вернуть вопрос в повестку, но результат зависел бы от восстановления поврежденной инфраструктуры, решения санкционных вопросов и наличия технической возможности прокачки.