Акции «Газпрома» выросли почти на 5% на торгах 18 сентября

Акции ПАО «Газпром» на торгах Мосбиржи в 15:32 подорожали на 4,7% — до 97,24 руб. за штуку. К 15:44 котировки компании скорректировались на отметке 95,68 руб. за бумагу (+2,93%).

За несколько минут до скачка цены акций «Газпрома» Reuters со ссылкой на источники сообщил, что «экономический представитель» президента России Владимира Путина и ультраправая партия «Альтернатива для Германии» готовятся обсудить возобновление поставок газа в ФРГ.

По словам собеседников агентства, такая встреча может состояться в марте 2027 года. Среди потенциальных участников переговоров — спецпред президента Кирилл Дмитриев, а также сопредседатели «АдГ» Алиса Вайдель и Тино Хрупалла.