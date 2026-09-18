В общественном транспорте Екатеринбурга установят кнопки для вызова Росгвардии
В общественном транспорте Екатеринбурга установят тревожные кнопки для вызова Росгвардии. Мера нужна для борьбы с подростками-хулиганами, сообщил близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«Гортранс договорился с Росгвардией, и в вагонах появились кнопки вызова нарядов. До этого времени хулиганов водителю можно подержать в запертом вагоне, а потом и сдать на руки силовикам, написав заявление о хулиганстве»,— говорится в сообщении.
Как пишет 66.ru, точные сроки полного запуска системы пока не определены — сейчас проходят испытания. Время прибытия наряда будет зависеть от местонахождения вагона в момент вызова.
Проблемы с подростковым хулиганством в общественном транспорте Екатеринбурга возникают не первый год. В прошлом году подросток на Вторчермете выстрелил из пневматического пистолета в ногу водителю Гортранса. Тот сделал замечание школьнику за поведение. После этого глава города Алексей Орлов заявил, что новые трамваи не направят по маршрутам, идущим на Вторчермет, до решения этой проблемы.