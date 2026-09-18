В общественном транспорте Екатеринбурга установят кнопки для вызова Росгвардии

В общественном транспорте Екатеринбурга установят тревожные кнопки для вызова Росгвардии. Мера нужна для борьбы с подростками-хулиганами, сообщил близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Гортранс договорился с Росгвардией, и в вагонах появились кнопки вызова нарядов. До этого времени хулиганов водителю можно подержать в запертом вагоне, а потом и сдать на руки силовикам, написав заявление о хулиганстве»,— говорится в сообщении.

Как пишет 66.ru, точные сроки полного запуска системы пока не определены — сейчас проходят испытания. Время прибытия наряда будет зависеть от местонахождения вагона в момент вызова.

Проблемы с подростковым хулиганством в общественном транспорте Екатеринбурга возникают не первый год. В прошлом году подросток на Вторчермете выстрелил из пневматического пистолета в ногу водителю Гортранса. Тот сделал замечание школьнику за поведение. После этого глава города Алексей Орлов заявил, что новые трамваи не направят по маршрутам, идущим на Вторчермет, до решения этой проблемы.

Полина Бабинцева