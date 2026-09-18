Самые известные посмертные альбомы

Обычно посмертные альбомы выпускают на основе архивных записей, демоверсий и недописанных треков, которые музыкант оставлял при жизни. Примеры подобных релизов — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

23 февраля 1968 года вышел «The Dock of the Bay» Отиса Реддинга — через два с половиной месяца после его гибели. Пластинку собрал из оставшихся записей гитарист и продюсер Стив Кроппер. Она стала первым посмертным альбомом, возглавившим британский хит-парад, а заглавная песня получила две «Грэмми».

11 января 1971 года вышел «Pearl» Дженис Джоплин — через три месяца после смерти певицы. Она не успела записать вокал для «Buried Alive in the Blues», поэтому композицию выпустили как инструментальную. Альбом девять недель возглавлял американский Billboard 200 и стал самым коммерчески успешным в дискографии Джоплин.

5 марта 1971 года вышел «The Cry of Love» Джими Хендрикса — почти через полгода после смерти музыканта. Его первый посмертный альбом собрали и свели звукорежиссер Эдди Крамер и барабанщик Митч Митчелл. Большинство композиций Хендрикс готовил для нового двойного альбома, который не успел закончить. Пластинка заняла третье место в американском Billboard 200 и второе — в британском хит-параде.

23 января 1984 года в Великобритании вышел «Milk and Honey» Джона Леннона и Йоко Оно — чуть более чем через три года после убийства Леннона. Пластинку, задуманную как продолжение «Double Fantasy», подготовила к выпуску Йоко Оно: шесть неизданных песен Леннона чередуются с шестью ее собственными композициями. В альбом вошла домашняя запись «Grow Old with Me», которую музыкант не успел записать в студии. Пластинка заняла третье место в британском хит-параде.

1 ноября 1994 года в США вышел «MTV Unplugged in New York» группы Nirvana — почти через семь месяцев после смерти Курта Кобейна. Основой альбома стала запись акустического выступления для MTV в ноябре 1993 года. Пластинка дебютировала на первом месте Billboard 200 и в 1996 году получила «Грэмми» за лучшее исполнение альтернативной музыки.

6 ноября 1995 года вышел «Made in Heaven» группы Queen — почти через четыре года после смерти Фредди Меркьюри. Музыканты завершили композиции с оставленными им вокальными партиями и переработали несколько песен из его сольного репертуара. Альбом возглавил британский хит-парад, мировой тираж превысил 20 млн экземпляров.

25 марта 1997 года вышел «Life After Death» рэпера The Notorious B.I.G.— через 16 дней после его убийства. Двойной альбом возглавил Billboard 200 и впоследствии получил «бриллиантовый» статус Американской ассоциации звукозаписывающих компаний — RIAA. Две песни с пластинки, «Hypnotize» и «Mo Money Mo Problems», заняли первое место в американском хит-параде синглов.

31 августа 2004 года вышел «Genius Loves Company» Рэя Чарльза — менее чем через три месяца после его смерти. Певец успел записать 12 дуэтов, в том числе с Норой Джонс, Элтоном Джоном и Би Би Кингом. В 2005 году альбом и вошедшие в него записи получили восемь «Грэмми», включая «Альбом года» и «Запись года» — за «Here We Go Again» с Норой Джонс.

4 июля 2006 года вышел «American V: A Hundred Highways» Джонни Кэша — почти через три года после смерти певца. Продюсер Рик Рубин использовал записи последних месяцев его жизни, дополнив вокальные партии инструментальным сопровождением. Альбом возглавил Billboard 200 — впервые для Кэша с 1969 года.

5 декабря 2011 года в Великобритании вышел «Lioness: Hidden Treasures» Эми Уайнхаус — спустя четыре месяца после ее смерти. Продюсеры Салаам Реми и Марк Ронсон совместно с семьей певицы собрали неизданные записи и альтернативные версии известных песен. Альбом возглавил британский хит-парад: за первую неделю продали более 194 тыс. экземпляров — лучший недельный результат в карьере Уайнхаус.

13 мая 2014 года в США вышел «Xscape» Майкла Джексона — почти через пять лет после его смерти. Восемь архивных песен получили новые аранжировки, над которыми работали в том числе Тимбаленд и Родни Джеркинс. Пластинка стала десятым альбомом Джексона, возглавившим британский хит-парад.

3 июля 2020 года вышел «Shoot for the Stars, Aim for the Moon» рэпера Pop Smoke — через четыре с половиной месяца после его гибели. Дебютный студийный альбом завершили коллеги исполнителя. Он стартовал на первом месте Billboard 200, а в 2021 году получил две Billboard Music Awards — в категориях Top Billboard 200 Album и Top Rap Album.

Евгений Федуненко