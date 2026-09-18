В Wildberries назвали причину обыска на стройплощадке своего центра в Казахстане

Обыск на строительной площадке логистического центра Wildberries в Алма-Ате прошел из-за спора подрядчика и субподрядчика объекта. Разбирательство не связано с деятельностью самой компании и не повлияет на строительство проекта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса в Казахстане.

Правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело по факту конфликта, после чего на объекте провели проверку и опечатали технику. После обращения инвестора в конфликт между подрядчиками вмешалась местная Гепрокуратура. Надзорное ведомство не нашло состава преступления и дело было прекращено. В отношении должностных лиц, допустивших незаконное уголовное преследование и давление на бизнес, инициировано привлечение к дисциплинарной ответственности.