Призовой фонд Нобелевской премии увеличили до $1,2 млн

Фонд Нобеля объявил об увеличении размера Нобелевской премии до 12 млн шведских крон ($1,2 млн), что на 9% больше, чем в прошлом году. Нобелевские премии по разным дисциплинам будут вручать 5–12 октября.

«Повышая размер премии, мы поддерживаем долгосрочную значимость Нобелевской премии и следим за тем, чтобы ценность ее финансовой части сохранялась с течением времени»,— заявила глава Фонда Нобеля Ханна Стьерне.

За последние годы размер денежного вознаграждения Нобелевской премии менялся неоднократно, однако общий рост с начала XXI века был не слишком значительным. В начале 2000-х размер премии составлял 10 млн крон. В 2012 году сумма была даже снижена с 10 млн до 8 млн крон, что объяснялось финансовыми сложностями. В 2020 году она вновь была повышена до 10 млн, а в 2023-м — до 11 млн крон.

Яна Рождественская