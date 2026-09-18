Призовой фонд Нобелевской премии увеличили до $1,2 млн
Фонд Нобеля объявил об увеличении размера Нобелевской премии до 12 млн шведских крон ($1,2 млн), что на 9% больше, чем в прошлом году. Нобелевские премии по разным дисциплинам будут вручать 5–12 октября.
«Повышая размер премии, мы поддерживаем долгосрочную значимость Нобелевской премии и следим за тем, чтобы ценность ее финансовой части сохранялась с течением времени»,— заявила глава Фонда Нобеля Ханна Стьерне.
За последние годы размер денежного вознаграждения Нобелевской премии менялся неоднократно, однако общий рост с начала XXI века был не слишком значительным. В начале 2000-х размер премии составлял 10 млн крон. В 2012 году сумма была даже снижена с 10 млн до 8 млн крон, что объяснялось финансовыми сложностями. В 2020 году она вновь была повышена до 10 млн, а в 2023-м — до 11 млн крон.
Размер денежной части Нобелевской премии не закреплен раз и навсегда: он зависит от доходов Фонда Нобеля. Поэтому решение о выплате принимается с учетом того, насколько устойчиво соотношение между капиталом фонда и его расходами.
В 2020 году фонд объяснял повышение стабильностью этого соотношения и намерением постепенно увеличивать призовую сумму. Такая политика должна одновременно поддерживать научные достижения и сохранять позиции Нобелевской премии среди других премий, не создавая для фонда нагрузки, не соответствующей его финансовым возможностям.