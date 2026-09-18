Роспотребнадзор обратился в Минздрав Египта из-за отравления туристов из России
Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) после сообщений об отравлении российских туристов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.
Российское ведомство попросило предоставить результаты расследования инцидентов в отелях Шарм-эш-Шейха Jolie Ville, Amphoras Blu и Cataract.
Роспотребнадзор рекомендовал туристам соблюдать меры профилактики — тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи. При появлении симптомов инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью.
Сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что в нескольких отелях Шарм-эш-Шейха категории четырех и пяти звезд отравились около 30 туристов из России. Отдыхающие пожаловались на слабость и диарею. Причиной отдыхающие назвали некачественную водопроводную воду. По словам туристов, они питались только в ресторанах при отелях, а воду использовали для мытья овощей и фруктов.
Запрос результатов расследования означает, что связь заболеваний с водопроводной водой или питанием еще должна быть установлена проверкой, а не только сообщениями отдыхающих. По итогам расследования могут оцениваться санитарное состояние отелей и организация питания, после чего египетские власти вправе принять меры к конкретным объектам и ответственным сотрудникам.
В ноябре 2021 года после массового отравления туристов в Хургаде египетские правоохранительные органы задержали трех сотрудников отеля, а его директора отстранили на три месяца. Сам отель был закрыт по решению министерства туризма и древностей за нарушения санитарных норм. После того случая российская сторона также добивалась проверок курортных отелей и заведений общественного питания.