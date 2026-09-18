Роспотребнадзор обратился в Минздрав Египта из-за отравления туристов из России

Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) после сообщений об отравлении российских туристов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Российское ведомство попросило предоставить результаты расследования инцидентов в отелях Шарм-эш-Шейха Jolie Ville, Amphoras Blu и Cataract.

Роспотребнадзор рекомендовал туристам соблюдать меры профилактики — тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи. При появлении симптомов инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью.

Сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что в нескольких отелях Шарм-эш-Шейха категории четырех и пяти звезд отравились около 30 туристов из России. Отдыхающие пожаловались на слабость и диарею. Причиной отдыхающие назвали некачественную водопроводную воду. По словам туристов, они питались только в ресторанах при отелях, а воду использовали для мытья овощей и фруктов.