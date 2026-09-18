«Ястреб» предпочел сделку

Как стало известно “Ъ”, суд в Ленобласти приговорил к пяти годам заключения гендиректора АО «ЧВК “Ястреб”» Дмитрия Антонова. По версии следствия, он занимался вербовкой добровольцев в компанию в Санкт-Петербурге. Рекрутам обещали выгодные условия службы, но затем обманывали, отбирая выплаты. Антонов заключил сделку с прокуратурой, дав показания на своего тестя — фактического лидера ЧВК Алексея Марущенко, который сел на 18 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор АО «ЧВК „Ястреб“» Дмитрий Антонов (слева) и основатель организации Алексей Марущенко

Фото: Личный архив Алексея Марущенко Гендиректор АО «ЧВК „Ястреб“» Дмитрий Антонов (слева) и основатель организации Алексей Марущенко

Фото: Личный архив Алексея Марущенко

Защита Дмитрия Антонова обжаловала в Ленинградском областном суде приговор, вынесенный ему в начале сентября Лужским городским судом. В особом порядке он был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

ООО «ЧВК “Ястреб”» было зарегистрировано в 2018 году в Санкт-Петербурге. Гендиректором фактический основатель организации Алексей Марущенко назначил своего зятя Дмитрия Антонова, которому на тот момент было 22 года. Активную деятельность компания, по данным следствия, развернула в марте 2024 года.

По версии следователей, для этого Марущенко заручился поддержкой командующего 44-м армейским корпусом генерал-майора Александра Дембицкого. Тот позволил Алексею Марущенко, который даже не был военным, управлять собственным подразделением соединения. Также лидер организации договорился с военным комиссаром Выборгского района Санкт-Петербурга полковником Александром Бажимовым.

У Дмитрия Антонова, которому тесть дал позывной Лис, был собственный кабинет в здании администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.

В нем он вел прием добровольцев, желавших вступить в ЧВК «Ястреб». Им обещали более выгодные условия службы, чем в Минобороны. Подписавших контракты фиктивно устраивали в бюджетные учреждения, где на рекрутов, не проработавших ни дня в организациях, выписывалось по 450–500 тыс. руб., следует из материалов дела.

После этого добровольцев партиями забирали из общежитий и увозили в место дислокации подразделения. Алексей Марущенко с подручными требовали от новобранцев от 30 тыс. до 200 тыс. руб. якобы за помощь с оформлением документов, покупку беспилотников, транспорта, обмундирования для подразделения и прочее. Всего таким образом злоумышленники собрали и похитили более 8,8 млн руб. Тех, кто отказывался подчиняться, злоумышленники пытали и убивали. Потерпевшими по делу проходили более 90 граждан.

Дмитрия Антонова арестовали 25 сентября 2025 года, сразу после этого он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, в рамках которого дал подробные показания о преступлениях в ЧВК «Ястреб», в частности на своего тестя Алексея Марущенко. Его дело рассматривалось в особом порядке. Также еще на этапе предварительного следствия Антонов возместил потерпевшим 1,7 млн руб.

В итоге суд признал его виновным, назначив пять лет колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб.

Как уже рассказывал “Ъ”, 4 августа 2026 года Белгородский райсуд Белгородской области приговорил Алексея Марущенко к 18 годам колонии. Он был признан виновным в махинациях, похищениях людей и других тяжких преступлениях. Прокуратура посчитала такое решение слишком мягким и обратилась в апелляционную инстанцию, требуя увеличить лидеру ЧВК срок до 22 лет. Сейчас Марущенко пытается уйти на СВО. Дело рядовых участников компании также рассматривается судом.

Генерал Дембицкий и экс-военком Бажимов находятся под следствием. Обоим вменяют в вину получение взяток (ст. 290 УК РФ), в том числе от лидера «Ястреба».

Ефим Брянцев