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Явка на выборах в ХМАО к 15:00 составила более 20%

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) опубликовала первые результаты по явке на выборах в регионе. К 15:00 местного времени она составила 21,81% от общего числа избирателей. Уже проголосовали более 251 тыс. человек, сообщил избирком.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В сообщении избирательной комиссии ХМАО говорится, что голосование в регионе проходит в спокойном режиме, согласно нормам избирательного законодательства. Жалоб и обращений в избирком не поступало.

Жители Югры выбирают депутатов Госдумы, Тюменской областной думы (автономные округа входят в состав Тюменской области) и думы ХМАО. Голосование на выборах проходит 18, 19 и 20 сентября — с 8:00 до 20:00. В Югре открылись 728 участков. Уже проголосовал губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

Павел Миняев

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