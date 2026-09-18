Губернаторы ХМАО и ЯНАО проголосовали на выборах

На выборах в Госдуму проголосовали губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Оба призвали жителей регионов выразить свою гражданскую позицию и поучаствовать в голосовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время голосования

Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время голосования

Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова

Дмитрий Артюхов проголосовал на избирательном участке №1006 в Обдорской гимназии в Салехарде. Об этом они заявили в своих соцсетях. «Это особый момент сопричастности для всех россиян — вместе мы принимаем решение, которое определит траекторию развития государства, нашего Ямала, жизнь каждого из нас в ближайшие годы»,— сказал глава ЯНАО.

Руслан Кухарук проголосовал в ДК «Октябрь» в Ханты-Мансийске. «Сегодня стартовала масштабная избирательная кампания. Это событие, которое обращено в будущее. Несомненно, сегодня мы определяем вектор будущего развития нашей страны и региона», — подчеркнул губернатор ХМАО.

Голосование на выборах депутатов Госдумы проходит 18, 19 и 20 сентября — с 8:00 до 20:00. Кроме того, жители ХМАО и ЯНАО выбирают новый состав Тюменской областной думы (автономные округа входят в состав Тюменской области), а югорчане еще и думу ХМАО. В Югре открылись 728 участков, на Ямале — 221 избирательный участок.

Павел Миняев