Губернаторы ХМАО и ЯНАО проголосовали на выборах
На выборах в Госдуму проголосовали губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Оба призвали жителей регионов выразить свою гражданскую позицию и поучаствовать в голосовании.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время голосования
Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова
Дмитрий Артюхов проголосовал на избирательном участке №1006 в Обдорской гимназии в Салехарде. Об этом они заявили в своих соцсетях. «Это особый момент сопричастности для всех россиян — вместе мы принимаем решение, которое определит траекторию развития государства, нашего Ямала, жизнь каждого из нас в ближайшие годы»,— сказал глава ЯНАО.
Руслан Кухарук проголосовал в ДК «Октябрь» в Ханты-Мансийске. «Сегодня стартовала масштабная избирательная кампания. Это событие, которое обращено в будущее. Несомненно, сегодня мы определяем вектор будущего развития нашей страны и региона», — подчеркнул губернатор ХМАО.
Голосование на выборах депутатов Госдумы проходит 18, 19 и 20 сентября — с 8:00 до 20:00. Кроме того, жители ХМАО и ЯНАО выбирают новый состав Тюменской областной думы (автономные округа входят в состав Тюменской области), а югорчане еще и думу ХМАО. В Югре открылись 728 участков, на Ямале — 221 избирательный участок.