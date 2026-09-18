VK Места запустил бронирование туров по России и за рубеж

Сервис VK Места расширил функциональность: на сайте стала доступна бронь организованных поездок. Пользователям предложено более 500 туров — как по российским городам, так и в Узбекистан, Белоруссию, Армению, Турцию и Китай.

Для оформления нужно выбрать направление, изучить программу и условия, после чего внести частичную предоплату. Остаток оплачивается туроператору напрямую после уточнения всех деталей поездки. Размещать туры могут российские туроператоры, прошедшие аттестацию в региональных туристических комитетах.

Каждый тур проходит модерацию перед публикацией. Помимо туров, в VK Местах доступно более 2,5 тыс. экскурсий от профессиональных гидов и туроператоров. Их можно забронировать на сайте или в мини-приложении.