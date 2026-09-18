Явка на выборах в Оренбуржье к 15:00 первого дня составила 19,69%

По данным Избирательной комиссии на 15:00 18 сентября, первого дня голосования, явка на выборах в регионе составила 19,69%. Всего к этому часу свой выбор сделали 286 322 избирателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что в голосовании приняли участие губернатор области Евгений Солнцев, духовные лидеры региона митрополит Оренбургский и Саракташский Петр и муфтий Альфит-хазрат Шарипов, а также ветераны СВО. Среди необычных гостей на избирательных участках заметили актера театра в Бугуруслане Александра Чуркина, который перевоплотился в потомка великого исследователя Петра Рычкова.

Яна Вежлева