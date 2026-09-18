Митрополит и муфтий Оренбуржья проголосовали на выборах

Митрополит Оренбургский и Саракташский Петр и муфтий Альфит-хазрат Шарипов проголосовали на выборах депутатов Госдумы и Законодательного Собрания региона. Духовные лидеры прибыли на участки сегодня, 18 сентября. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Оренбургской области Фото: Правительство Оренбургской области

Владыка Петр отметил активность молодежи и подчеркнул, что голосование важно для всех жителей страны. Он призвал оренбуржцев проявить гражданскую ответственность и единство, особенно в текущих условиях.

Муфтий Альфит-хазрат Шарипов назвал участие в выборах долгом каждого — как гражданским, так и религиозным. По его словам, патриот не может оставаться в стороне, когда страна сталкивается с серьезными вызовами. Оба духовных лидера обратили внимание на важность сплоченности общества в эти три дня голосования.

В пятницу в регионах РФ, включая Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области, стартовало трехдневное голосование на выборах.

В Оренбуржье проходит голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ, регионального Законодательного собрания, а также местные выборы в ряде муниципальных образований. Губернатор Евгений Солнцев сообщил о том, что уже проголосовал.

Яна Вежлева