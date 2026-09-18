В Оренбуржье на выборы пришел актер в образе главы земской управы

На одном из избирательных участков Бугуруслана появился необычный гость — актер местного драматического театра Александр Чуркин в образе председателя уездной земской управы Николая Рычкова. Артист предстал в облике потомка известного исследователя Оренбургского края Петра Рычкова. Об участнике голосования сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер оренбургского драматического театра Александр Чуркин в образе председателя уездной земской управы Николая Рычкова

Фото: Правительство Оренбургской области Актер оренбургского драматического театра Александр Чуркин в образе председателя уездной земской управы Николая Рычкова

Фото: Правительство Оренбургской области

Николай Рычков начал общественную деятельность еще студентом: в 1892 году его избрали гласным Бугурусланского уездного земского собрания, а спустя три года — самарским губернским гласным. Он возглавлял попечительский совет 4-й женской гимназии в Самаре и был почетным попечителем Бугурусланского реального училища – также он являлся инициатором его создания. В 1912 году Рычкова избрали депутатом Государственной думы от Самарской губернии — он примкнул к фракции октябристов, а после ее раскола вошел в группу беспартийных.

Яна Вежлева