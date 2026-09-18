Евгений Солнцев проголосовал на выборах в Оренбуржье

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Законодательного Собрания региона. Соответствующий пост он опубликовал в своем канале в МАХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Солнцева, для его семьи поход на выборы всегда был важным и ответственным делом. Он вспомнил, как в детстве мама брала его с собой на участок, а после они вместе ели мороженое.

Губернатор отметил, что сегодня на избирательных участках Оренбуржья с самого утра царит торжественная атмосфера, а жители региона, участвуя в голосовании, проявляют ответственность за будущее области.

«Я тоже сделал свой выбор. Причем давно. И в выборе своем уверен. Это мой гражданский долг. Рад видеть, что так думают и жители региона: на участках много оренбуржцев, и каждый голос – это вклад в развитие области»,— написал господин Солнцев.

В пятницу в регионах РФ, включая Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области, стартовало трехдневное голосование на выборах. В Оренбуржье проходит голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ, регионального Законодательного собрания, а также местные выборы в ряде муниципальных образований.

Яна Вежлева