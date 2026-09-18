В Москве и Подмосковье с начала 2026 года открылся только один фудхолл
В январе—августе 2026 года в Москве и Подмосковье открылся только один новый фудхолл — площадью 17 тыс. кв. м, указано в исследовании NF Group. За первые восемь месяцев 2025 года на рынке было запущено сразу семь, пусть и небольших, объектов. Общая площадь открытий тогда составила 16,3 тыс. кв. м. Основная активность операторов фудхоллов сосредоточена на развитии действующих проектов, констатирует региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
Ситуация на рынке общепита в целом действительно остается напряженной. Согласно Focus Technologies, в январе—августе 2026 года количество заказов в кафе и ресторанах в России снизилось на 3% год к году. В Москве, по подсчетам сервиса «Чек Индекс», в январе—июне 2026 года количество чеков в заведениях всех форматов сократилось на 8% год к году, а в сегменте ресторанов и баров — на 11%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Торгцентры насытились общепитом».
Главное ограничение для новых фудхоллов в Москве — не отсутствие самого формата, а дефицит подходящих условий для проекта. Из-за насыщенности рынка запуск нового фудхолла возможен только в локации с высоким трафиком или при наличии удачной концепции. Это означает, что простое добавление еще одного фудхолла в торговый центр перестает быть достаточным основанием для запуска.
Изначально фудхоллы использовались торговыми центрами как инструмент привлечения посетителей на фоне переориентации потребителей на онлайн-торговлю. Однако усиление конкуренции повышает требования к уже работающим объектам: однообразные площадки без реконцепции рискуют терять популярность. Предупреждения о том, что большинство недавно открывшихся проектов были закрыты из-за неэффективности, объясняют, почему операторы могут предпочитать дорабатывать действующие площадки вместо запуска новых.