В Москве и Подмосковье с начала 2026 года открылся только один фудхолл

В январе—августе 2026 года в Москве и Подмосковье открылся только один новый фудхолл — площадью 17 тыс. кв. м, указано в исследовании NF Group. За первые восемь месяцев 2025 года на рынке было запущено сразу семь, пусть и небольших, объектов. Общая площадь открытий тогда составила 16,3 тыс. кв. м. Основная активность операторов фудхоллов сосредоточена на развитии действующих проектов, констатирует региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Ситуация на рынке общепита в целом действительно остается напряженной. Согласно Focus Technologies, в январе—августе 2026 года количество заказов в кафе и ресторанах в России снизилось на 3% год к году. В Москве, по подсчетам сервиса «Чек Индекс», в январе—июне 2026 года количество чеков в заведениях всех форматов сократилось на 8% год к году, а в сегменте ресторанов и баров — на 11%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Торгцентры насытились общепитом».