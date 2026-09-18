Уоррен Баффетт ушел с поста главы совета директоров Berkshire Hathaway

Инвестфонд Berkshire Hathaway объявил, что его основатель Уоррен Баффетт уходит с поста главы совета директоров. Это решение вступает в силу немедленно. Возглавлять фонд будет его сын Говард Баффетт. Уоррен Баффетт, которому сейчас 96 лет, останется почетным главой совета директоров.

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Фото: Scott Morgan / Reuters Уоррен Баффетт

Фото: Scott Morgan / Reuters

В 2025 году Баффетт покинул пост генерального директора Berkshire Hathaway, эту должность занял Грег Абель.

Уоррен Баффетт — один из самых известных и влиятельных инвесторов в мире. В 1965 году он купил убыточную текстильную компанию Berkshire Hathaway, которую превратил в один из крупнейших в мире инвестфондов. Фонд покупал пакеты акций таких компаний, как Apple, Coca-Cola, American Express, IBM, Wells Fargo. Средняя годовая доходность его инвестиций с 1960-х годов составляет 19,7% — это почти вдвое больше среднего роста S&P 500 в тот же период. По данным на июнь 2026 года, под управлением Berkshire Hathaway находятся активы на $1,26 трлн.

Сам господин Баффетт занимает десятое место среди богатейших людей мира по версии Bloomberg — его состояние оценивается в $145 млрд. Уоррен Баффетт является одним из миллиардеров, пообещавших раздать большую часть своего состояния на благотворительность. С 2006 года он регулярно жертвует различным фондам многомиллионные суммы, в общей сложности он уже пожертвовал на благотворительность более $50 млрд. В последнее время Баффетт увеличил масштабы пожертвований — сообщается, что к 2034 году большая часть его состояния будет направлена на благотворительность.

Яна Рождественская