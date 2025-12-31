Уоррен Баффетт завершил работу на посту гендиректора Berkshire Hathaway

95-летний американский инвестор Уоррен Баффетт завершил работу на посту гендиректора холдинга Berkshire Hathaway, сообщает CNN. С 1 января его сменит Грег Абель. Господин Баффетт сохранит должность председателя совета директоров компании.

Решение покинуть пост гендиректора Уоррен Баффетт объявил на годовом собрании акционеров 3 мая, а имя преемника назвал в 2021 году. Совет директоров единогласно поддержал кандидатуру Грега Абеля, ранее занимавшего посты вице-председателя Berkshire Hathaway и гендиректора Berkshire Hathaway Energy.

Уоррен Баффетт начал с покупки акций убыточной текстильной компании в 1962 году и превратил ее в гиганта с портфелем из акций Apple, Coca-Cola, Bank of America и долей в таких компаниях, как Kraft Heinz и Burlington Northern Santa Fe. Его личное состояние оценивается примерно в $150 млрд.