МИД Индии занялся вопросом репатриации российских моряков с танкера Unity
МИД Индии принимает меры для репатриации российских моряков с арестованного у берегов штата Одиша танкера Unity. Об этом заявил на брифинге представитель ведомства Рандхир Джайсвал.
«Мы в курсе данной ситуации и поддерживаем постоянную связь с посольством России»,— рассказал господин Джайсвал (цитата по ТАСС).
Танкер Unity, шедший под флагом Камеруна, арестовали в штате Одиша в начале мая. Судно перевозило российскую нефть. Генконсульство РФ в Калькутте сообщило, что на борту находятся 23 человека, в том числе 20 россиян, один гражданин Казахстана и еще один египтянин. Запасов еды и воды, по оценкам капитана, им хватит только до конца сентября.
Танкер Unity удерживается в Индии по решению Высокого суда штата Одиша: 11 мая суд наложил на него арест из-за финансовых претензий к владельцу. Таким образом, вопрос возвращения экипажа связан не только с консульскими контактами, но и с продолжающимся судебным спором вокруг судна.
Российское генконсульство в Калькутте пытается оформить морякам визы, чтобы они могли выехать в Россию. Это указывает на то, что на данном этапе консульская работа сосредоточена на обеспечении выезда экипажа, тогда как причина удержания самого танкера остается связанной с претензиями к его владельцу.