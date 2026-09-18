МИД Индии занялся вопросом репатриации российских моряков с танкера Unity

МИД Индии принимает меры для репатриации российских моряков с арестованного у берегов штата Одиша танкера Unity. Об этом заявил на брифинге представитель ведомства Рандхир Джайсвал.

«Мы в курсе данной ситуации и поддерживаем постоянную связь с посольством России»,— рассказал господин Джайсвал (цитата по ТАСС).

Танкер Unity, шедший под флагом Камеруна, арестовали в штате Одиша в начале мая. Судно перевозило российскую нефть. Генконсульство РФ в Калькутте сообщило, что на борту находятся 23 человека, в том числе 20 россиян, один гражданин Казахстана и еще один египтянин. Запасов еды и воды, по оценкам капитана, им хватит только до конца сентября.