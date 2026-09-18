Reuters: китайская CXMT выйдет на рынок производства флеш-памяти NAND
Китайская компания ChangXin Memory Technologies (CXMT) начнет производство чипов флеш-памяти NAND. Как пишет агентство Reuters, компания выйдет за пределы своего основного бизнеса по производству динамической памяти DRAM. Источники агентства отмечают, что решение CXMT вызвано дефицитом чипов памяти на мировом рынке и растущим спросом на инфраструктуру для систем ИИ.
По данным агентства, CXMT планирует запустить производство на своем новом заводе в Пекине. Компания также открыла в китайской столице научно-исследовательский центр. Одним из его направлений работы станет разработка технологий NAND. По мнению экспертов, опрошенных Reuters, выход CXMT на рынок NAND «может усилить конкуренцию на рынке, бросив вызов таким гигантам, как Samsung Electronics и SK Hynix из Южной Кореи и американская Micron».
Выход ChangXin Memory Technologies (CXMT) в производство флеш-памяти NAND не означает быстрого резкого увеличения мирового предложения. Для новой фабрики между решением о строительстве и началом выпуска продукции обычно проходит не менее трех–четырех лет, а дефицит литографического оборудования затрудняет расширение производства. Поэтому в ближайшей перспективе проект скорее создает потенциального конкурента, чем снимает дефицит, который, по оценке декабря 2025 года, может сохраняться в 2026-м и затронуть 2027 год.
Технологической базой для такого расширения служит уже заметное положение CXMT в DRAM, где компания стала четвертым по величине производителем. В феврале 2026 года HP и Dell уже начали проверять чипы CXMT на соответствие собственным требованиям. Это показывает, что компания пытается добиться доступа к крупным корпоративным заказчикам, однако само по себе не гарантирует такого же положения CXMT в NAND.