Reuters: китайская CXMT выйдет на рынок производства флеш-памяти NAND

Китайская компания ChangXin Memory Technologies (CXMT) начнет производство чипов флеш-памяти NAND. Как пишет агентство Reuters, компания выйдет за пределы своего основного бизнеса по производству динамической памяти DRAM. Источники агентства отмечают, что решение CXMT вызвано дефицитом чипов памяти на мировом рынке и растущим спросом на инфраструктуру для систем ИИ.

По данным агентства, CXMT планирует запустить производство на своем новом заводе в Пекине. Компания также открыла в китайской столице научно-исследовательский центр. Одним из его направлений работы станет разработка технологий NAND. По мнению экспертов, опрошенных Reuters, выход CXMT на рынок NAND «может усилить конкуренцию на рынке, бросив вызов таким гигантам, как Samsung Electronics и SK Hynix из Южной Кореи и американская Micron».

Евгений Хвостик