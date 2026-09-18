Российская армия ударила «Геранями» по сухогрузу в Одесской области
Минобороны: российские «Герани» поразили сухогруз в порту Южный под Одессой
Российские военнослужащие с помощью БПЛА «Герань-4 сикер» атаковали сухогруз в порту Южный в Одесской области. На судне возник пожар. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«С целью ограничения логистических возможностей ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар... по судну типа "сухогруз"»,— пояснили в оборонном ведомстве.
Сегодня утром Минобороны отчитывалось об ударе по сухогрузу в порту Черноморск в Одесской области. По данным ведомства, он перевозил грузы военного назначения для ВСУ.
Смысл удара для морской логистики — в воздействии на узел, где военный груз не только прибывает на судне, но и выгружается и хранится. В сообщениях 24 и 25 августа 2026 года указывалось, что в порту Южный поражались объекты, задействованные в разгрузке военной техники и снаряжения, а также хранилища имущества военного назначения: уязвимым оказывается не только отдельное судно, но и этап передачи груза из морской перевозки дальше.
Механизм ограничения связан с сокращением доступной портовой инфраструктуры и числа судов, задействованных в перевозках. 4 августа 2026 года Минобороны России связывало регулярные удары по украинским портам и судам со снижением возможностей ВСУ транспортировать вооружение и военную технику.