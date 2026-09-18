Российская армия ударила «Геранями» по сухогрузу в Одесской области

Российские военнослужащие с помощью БПЛА «Герань-4 сикер» атаковали сухогруз в порту Южный в Одесской области. На судне возник пожар. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«С целью ограничения логистических возможностей ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар... по судну типа "сухогруз"»,— пояснили в оборонном ведомстве.

Сегодня утром Минобороны отчитывалось об ударе по сухогрузу в порту Черноморск в Одесской области. По данным ведомства, он перевозил грузы военного назначения для ВСУ.