Генетика и косметика — где взаимосвязь?

Классическая ситуация: в сети хвалят какое-то средство, мы бежим его покупать и не видим совершенно никакого результата. Не оправдываем навязчивый интернет-маркетинг, но видим здесь логику — наш организм индивидуален, а на состояние и тип кожи влияет генетика. Именно об этом твердит косметогеномика, наука на стыке косметологии и генетики, которая изучает взаимодействие ДНК и косметических ингредиентов. Благодаря подобным исследованиям становится возможен (и популярен!) подбор ухода под генетический профиль.

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Исследования показывают, что такие характеристики, как увлажненность, эластичность и антиоксидантная способность, во многом определяются генетическими вариациями. Гены влияют на выработку коллагена и эластина, уровень антиоксидантов и целостность защитного барьера кожи.

Особую роль играют однонуклеотидные полиморфизмы — точечные изменения в последовательности ДНК. Именно они определяют, насколько быстро кожа теряет коллаген, как реагирует на ультрафиолет и склонна ли она к воспалениям.

Владея информацией о полиформизмах, или особенностях генов, мы можем подобрать максимально эффективный уход — сочетание определенных активных веществ в косметике может усиливать или подавлять активность определенных генов, что, в свою очередь, способствует замедлению старения, регенерации, защите кожи. Поэтому изучение генетического профиля — важная часть заботы о дерме.

Но где искать сведения? У специалистов. Они помогают выбрать нужный анализ, проводят консультацию, а затем берут образцы слюны (обычно с внутренней стороны щеки) или крови. Далее биоматериал направляют в лабораторию, где из клеток выделяют ДНК. Полученные данные обрабатывают, формируя индивидуальный генетический профиль, в котором указаны особенности работы генов, влияющих на здоровье, молодость и структуру кожи. Иногда искусственный интеллект помогает интегрировать информацию об образе жизни и окружающей среде — это позволит учесть еще больше факторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В целом, на выходе пациент получает листы с большим набором параметров, некоторые из которых позволяют предугадать «слабые» места кожи и даже реакцию на хирургические вмешательства. Скажем, оценив склонность к рубцеванию, мы можем понять, насколько безопасной будет та или иная пластическая операция. Метаболизм гиалуроновой кислоты, показывающей скорость разрушения последней, даст возможность выяснить, как скоро будет выводиться филлер и подобрать косметологические процедуры и препараты так, чтобы не выходить из салона без видимых результатов. Информацией о типе кожи и ее проблемных зонах мы чаще всего владеем, а вот о таких важных тонкостях незаслуженно забываем.

Постановка филлеров, исключение ненужных процедур, правильное сочетание компонентов, борьба за качество кожи и сохранение ее молодости — лишь часто того, в чем могут пригодиться сведения генетического профиля. Он служит для врачей своеобразной «шпаргалкой», позволяющей заглянуть в будущее и не допустить ошибок.

Впрочем, несмотря на то, что услуга экономит средства, затрачиваемые на ненужные продукты и инъекции, сама по себе она не дешевая — от 30 тыс. до 100 тыс. руб.

Персонализированный уход — новая тенденция в мире бьюти. Сегодня мы все чаще гонимся не за количеством баночек и громкими брендами, а за качеством и необходимым минимумом. В этой связи подбор косметики под особенности генома — мудрое вложение на долгий срок. Впрочем, ждать чудес ДНК-анализа не стоит — он не учитывает все изобилие аспектов, влияющих на состояние кожи (вплоть до рациона и режима сна). Но тем, кто хочет сократить бессмысленные траты на средства и процедуры, а заодно заниматься предотвращением проблем вместо исправления последствий, косметогеномика точно покажется занимательной и полезной.

София Балаян