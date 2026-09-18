Избирком в Белокуракино в ЛНР возобновил работу после атаки беспилотников

Территориальная избирательная комиссия в Белокуракино возобновила работу после снятия режима беспилотной опасности. Об этом сообщила председатель избиркома Луганской народной республики (ЛНР) Марианна Сумская.

«Враг предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию. В частности, территориальная избирательная комиссия, находясь в своем помещении, была вынуждена уйти в укрытия, так как над ней кружили беспилотники. К счастью, ситуация стабилизировалась»,— рассказала госпожа Сумская журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня утром глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что в 150 м от здания избиркома в Белокуракино кружил дрон. По ее словам, находившиеся внутри люди не могли выйти из здания. В ЛНР впервые после присоединения к России проходят выборы федерального значения — депутатов Госдумы IX созыва.