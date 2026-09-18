Марин Ле Пен французских правых «самыми трусливыми»

Фаворитка президентской гонки и лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен ответила на вопросы журналистов LCI. В полуторачасовом телеинтервью она настаивала на том, что никакие правила объединенной Европы, государственные структуры, геополитические планы и гуманитарные соображения не могут быть важнее желания французов.

Французскую политическую систему Ле Пен описывает с привычной резкостью. «У нас самая архаичные левые и самые трусливые правые»,— заявила она. Власть, по мнению Ле Пен, давно не слушает и не слышит французов. Она говорила о ценах на бензин, иммиграции, отношениях с Евросоюзом и социальных расходах как о разных проявлениях одной проблемы. «Если бы к французам прислушивались все эти годы, мы не оказались бы в той ситуации, в которой находимся»,— заявила она.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Это не ксенофобия, это франкофилия"».