Марин Ле Пен французских правых «самыми трусливыми»
Фаворитка президентской гонки и лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен ответила на вопросы журналистов LCI. В полуторачасовом телеинтервью она настаивала на том, что никакие правила объединенной Европы, государственные структуры, геополитические планы и гуманитарные соображения не могут быть важнее желания французов.
Французскую политическую систему Ле Пен описывает с привычной резкостью. «У нас самая архаичные левые и самые трусливые правые»,— заявила она. Власть, по мнению Ле Пен, давно не слушает и не слышит французов. Она говорила о ценах на бензин, иммиграции, отношениях с Евросоюзом и социальных расходах как о разных проявлениях одной проблемы. «Если бы к французам прислушивались все эти годы, мы не оказались бы в той ситуации, в которой находимся»,— заявила она.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Это не ксенофобия, это франкофилия"».
За критикой Евросоюза стоит заметная корректировка прежней программы «Национального объединения». Ранее движение выступало за выход из зоны евро, создание собственной валюты и вывод армии из-под контроля НАТО, тогда как в 2024 году его представители говорили уже о сопротивлении отдельным европейским правилам, возможном уходе с общего рынка электроэнергии и отказе от некоторых торговых договоров.
Эта перестройка связана и с попыткой расширить политическую базу. Избранники «Национального объединения» должны были представлять не столько собственную партию, сколько общее «правое дело» граждан, а Марин Ле Пен предлагала после победы коалиционное правительство с участием политиков разных партий.
Реализация такого курса зависит от распределения полномочий во Франции. При абсолютном большинстве «Национального объединения» премьер-министром стал бы представитель партии, а кабинет формировался бы ею, но президент сохранил бы свой пост, хотя его полномочия были бы ограничены.