Не капля в море

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев принял участие в церемонии открытия Центра морских гуманитарных исследований (ЦМГИ), созданного по поручению Владимира Путина на базе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Главную задачу новой структуры он обозначил так: создать научную базу для становления и развития многополярного миропорядка в Мировом океане и выделить роль России в этом процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев (в центре) и ректор РГГУ Андрей Логинов (второй слева) на церемонии

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев (в центре) и ректор РГГУ Андрей Логинов (второй слева) на церемонии

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Центр создан по решению президента России. Владимир Владимирович Путин поставил несколько задач, в том числе в развитие инициатив, высказанных руководителями иностранных государств, заинтересованных в изучении своей морской истории, развитии национальной морской идентичности и укреплении базы для сотрудничества с Россией на морях,— сказал на открытии ЦМГИ Николай Патрушев.— Это предопределяет особую ответственность для центра и порождает высокую миссию, которую без всякого преувеличения можно назвать государственно значимой».

По его словам, многоплановая деятельность центра объединена общим стратегическим замыслом — создать научно выверенную базу для становления и развития многополярного миропорядка в Мировом океане. «Восстановить подлинную историю освоения морских пространств нашей планеты и показать, что это освоение не было прерогативой узкого клуба западных держав, присвоивших себе статус хозяев морей. Осветить и донести до мирового сообщества правдивую информацию о великой цивилизационной миссии России и других держав на морях и океанах»,— развил свою мысль глава Морской коллегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия Центра морских гуманитарных исследований на территории Российского государственного гуманитарного университета

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Церемония открытия Центра морских гуманитарных исследований на территории Российского государственного гуманитарного университета

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Для реализации этой задачи в центре выделили три направления исследований:

Во-первых, история, культура и идентичность (исследование исторических моделей морского взаимодействия цивилизаций; изучение культурных традиций мореплавания; разработка концепций национальной морской идентичности).

Во-вторых, геополитика и морские доктрины (проведение комплексных исследований глобальных процессов: изучение морского измерения международных отношений; анализ формирования многополярной геополитики океана; проведение доктринальных исследований: изучение исторических и современных национальных и коалиционных концепций контроля и регулирования морского пространства).

В-третьих, экспертиза, риски и морское развитие (подготовка экспертных материалов по морским доктринам для дружественных стран; мониторинг геополитических рисков на ключевых морских маршрутах; анализ социально-экономических последствий морской деятельности).

Николай Патрушев в интервью «Российской газете» сформулировал одну из конкретных задач новой структуры так:

«На морской карте мира — огромное количество русских названий, в том числе в самых отдаленных регионах, например в Океании. Было бы хорошо подготовить атлас таких географических точек, который в полной мере продемонстрирует огромный вклад нашей страны в исследование океана».

Руководителем Центра морских гуманитарных исследований назначен кандидат экономических наук Константин Манасенко. «Морская политика — это не только строительство судов и портовой инфраструктуры, но и прежде всего люди, культура исторические традиции мореплавания и морского присутствия,— отметил он в беседе с “Ъ”.— Россия как великая морская держава нуждается в гуманитарном осмыслении своей морской идентичности, в изучении совместного опыта освоении Мирового океана с дружественными странами». Миссию нового центра он обозначил так: «Создание интеллектуального фундамента для продвижения национальных интересов России в Мировом океане в эпоху многополярности и формирования пространства для экспертного диалога России с дружественными морскими державами».

В церемонии открытия центра также приняли участие ректор РГГУ Андрей Логинов, замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Александр Грушко в своем выступлении заявил: «Мировой океан исторически является источником жизни пространства сотрудничества и соперничества. На протяжении многих веков привлекал внимание ученных, военных, путешественников и простых обывателей». Россия, по его словам, со времен Петра I выступает великой морской державой. «Сегодняшнее открытие Центра морских гуманитарных исследований как нельзя лучше демонстрирует интересы нашей страны к истории Мирового океана»,— отметил он.

Александр Аношин