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Не капля в море

Николай Патрушев открыл в Москве Центр морских гуманитарных исследований

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев принял участие в церемонии открытия Центра морских гуманитарных исследований (ЦМГИ), созданного по поручению Владимира Путина на базе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Главную задачу новой структуры он обозначил так: создать научную базу для становления и развития многополярного миропорядка в Мировом океане и выделить роль России в этом процессе.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев (в центре) и ректор РГГУ Андрей Логинов (второй слева) на церемонии

Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев (в центре) и ректор РГГУ Андрей Логинов (второй слева) на церемонии

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев (в центре) и ректор РГГУ Андрей Логинов (второй слева) на церемонии

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Центр создан по решению президента России. Владимир Владимирович Путин поставил несколько задач, в том числе в развитие инициатив, высказанных руководителями иностранных государств, заинтересованных в изучении своей морской истории, развитии национальной морской идентичности и укреплении базы для сотрудничества с Россией на морях,— сказал на открытии ЦМГИ Николай Патрушев.— Это предопределяет особую ответственность для центра и порождает высокую миссию, которую без всякого преувеличения можно назвать государственно значимой».

По его словам, многоплановая деятельность центра объединена общим стратегическим замыслом — создать научно выверенную базу для становления и развития многополярного миропорядка в Мировом океане. «Восстановить подлинную историю освоения морских пространств нашей планеты и показать, что это освоение не было прерогативой узкого клуба западных держав, присвоивших себе статус хозяев морей. Осветить и донести до мирового сообщества правдивую информацию о великой цивилизационной миссии России и других держав на морях и океанах»,— развил свою мысль глава Морской коллегии.

Церемония открытия Центра морских гуманитарных исследований на территории Российского государственного гуманитарного университета

Церемония открытия Центра морских гуманитарных исследований на территории Российского государственного гуманитарного университета

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Церемония открытия Центра морских гуманитарных исследований на территории Российского государственного гуманитарного университета

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Для реализации этой задачи в центре выделили три направления исследований:

  • Во-первых, история, культура и идентичность (исследование исторических моделей морского взаимодействия цивилизаций; изучение культурных традиций мореплавания; разработка концепций национальной морской идентичности).
  • Во-вторых, геополитика и морские доктрины (проведение комплексных исследований глобальных процессов: изучение морского измерения международных отношений; анализ формирования многополярной геополитики океана; проведение доктринальных исследований: изучение исторических и современных национальных и коалиционных концепций контроля и регулирования морского пространства).
  • В-третьих, экспертиза, риски и морское развитие (подготовка экспертных материалов по морским доктринам для дружественных стран; мониторинг геополитических рисков на ключевых морских маршрутах; анализ социально-экономических последствий морской деятельности).

Николай Патрушев в интервью «Российской газете» сформулировал одну из конкретных задач новой структуры так:

«На морской карте мира — огромное количество русских названий, в том числе в самых отдаленных регионах, например в Океании. Было бы хорошо подготовить атлас таких географических точек, который в полной мере продемонстрирует огромный вклад нашей страны в исследование океана».

Руководителем Центра морских гуманитарных исследований назначен кандидат экономических наук Константин Манасенко. «Морская политика — это не только строительство судов и портовой инфраструктуры, но и прежде всего люди, культура исторические традиции мореплавания и морского присутствия,— отметил он в беседе с “Ъ”.— Россия как великая морская держава нуждается в гуманитарном осмыслении своей морской идентичности, в изучении совместного опыта освоении Мирового океана с дружественными странами». Миссию нового центра он обозначил так: «Создание интеллектуального фундамента для продвижения национальных интересов России в Мировом океане в эпоху многополярности и формирования пространства для экспертного диалога России с дружественными морскими державами».

В церемонии открытия центра также приняли участие ректор РГГУ Андрей Логинов, замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Александр Грушко в своем выступлении заявил: «Мировой океан исторически является источником жизни пространства сотрудничества и соперничества. На протяжении многих веков привлекал внимание ученных, военных, путешественников и простых обывателей». Россия, по его словам, со времен Петра I выступает великой морской державой. «Сегодняшнее открытие Центра морских гуманитарных исследований как нельзя лучше демонстрирует интересы нашей страны к истории Мирового океана»,— отметил он.

Александр Аношин

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