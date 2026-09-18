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Путин наградил Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки России

Президент России Владимир Путин наградил виолончелиста и художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Виолончелист Сергей Ролдугин

Виолончелист Сергей Ролдугин

Фото: Ксения Жаворонкова / Коммерсантъ

Виолончелист Сергей Ролдугин

Фото: Ксения Жаворонкова / Коммерсантъ

«За большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Ролдугина Сергея Павловича»,— следует из документа.

В указе отмечается о присвоении почетных званий, а также о награждении орденами, медалями и знаками отличия за заслуги в различных областях. Президент присвоил звание заслуженной артистки России актрисе Ольге Будиной, звание народной артистки РФ — актрисе Ирине Чельцовой.

Господин Ролдугин с 2006 года занимает должность художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки, является председателем правления и учредителем образовательного фонда «Талант и успех». Виолончелисту присвоены звания народного и заслуженного артиста России. Сергей Ролдугин награжден орденами Почета (2011), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2021) и Александра Невского (2016), а также медалью «За освобождение Пальмиры» (2016).

Фотогалерея

«С молитвой о Пальмире»

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Дирижер Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра во время выступления в Пальмире

Дирижер Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра во время выступления в Пальмире

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащие, которые пришли послушать концерт

Военнослужащие, которые пришли послушать концерт

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр культуры России Владимир Мединский также присутствовал на концерте

Министр культуры России Владимир Мединский также присутствовал на концерте

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Дирижер Валерий Гергиев перед выступлением сказал: «Наш концерт в истерзанной Пальмире — это призыв к миру и согласию, это обращение ко всем народам объединить усилия в борьбе со злом, с терроризмом»

Дирижер Валерий Гергиев перед выступлением сказал: «Наш концерт в истерзанной Пальмире — это призыв к миру и согласию, это обращение ко всем народам объединить усилия в борьбе со злом, с терроризмом»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Перед началом концерта к зрителям и музыкантам по видеомосту обратился президент России Владимир Путин

Перед началом концерта к зрителям и музыкантам по видеомосту обратился президент России Владимир Путин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Концерт открыл скрипач Павел Милюков, исполнив композицию Чакона Иоганна Себастьяна Баха, которая, по мнению господина Гергиева, «символизирует величие человеческого духа»

Концерт открыл скрипач Павел Милюков, исполнив композицию Чакона Иоганна Себастьяна Баха, которая, по мнению господина Гергиева, «символизирует величие человеческого духа»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

На концерте виолончелист Сергей Ролдугин исполнил Кадриль Родиона Щедрина

На концерте виолончелист Сергей Ролдугин исполнил Кадриль Родиона Щедрина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр культуры России Владимир Мединский (слева) слушает выступление оркестра

Министр культуры России Владимир Мединский (слева) слушает выступление оркестра

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Всего на концерт Мариинки пришло около 500 человек

Всего на концерт Мариинки пришло около 500 человек

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Декорациями стали колонны и портики римского амфитеатра, построенного во II веке н.э. Амфитеатр практически не пострадал, пока Пальмира находилась под контролем боевиков ИГ

Декорациями стали колонны и портики римского амфитеатра, построенного во II веке н.э. Амфитеатр практически не пострадал, пока Пальмира находилась под контролем боевиков ИГ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Концерт «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены»

Концерт «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Виолончелист Сергей Ролдугин (слева) и дирижер Валерий Гергиев (справа) во время концерта

Виолончелист Сергей Ролдугин (слева) и дирижер Валерий Гергиев (справа) во время концерта

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Среди зрителей было немало детей, которые пришли на концерт с цветами

Среди зрителей было немало детей, которые пришли на концерт с цветами

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

По словам Валерия Гергиева, в музыке, которая прозвучала в Пальмире отражена «душевная боль, негодование, протест против варварства и насилия, против нелюдей, уничтожавших бесценные памятники мировой культуры, устроивших здесь место массовых казней»

По словам Валерия Гергиева, в музыке, которая прозвучала в Пальмире отражена «душевная боль, негодование, протест против варварства и насилия, против нелюдей, уничтожавших бесценные памятники мировой культуры, устроивших здесь место массовых казней»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Скрипач Павел Милюков во время выступления

Скрипач Павел Милюков во время выступления

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Концерт «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены» Мариинского театра в Пальмире транслировался на телеканале «Россия 1»

Концерт «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены» Мариинского театра в Пальмире транслировался на телеканале «Россия 1»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Музыканты оркестра Мариинского театра узнали о возможности сыграть в Пальмире примерно за два дня до концерта и сразу согласились выступить

Музыканты оркестра Мариинского театра узнали о возможности сыграть в Пальмире примерно за два дня до концерта и сразу согласились выступить

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Пальмира, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, была освобождена сирийскими войсками от боевиков «Исламского государства» в конце марта

Пальмира, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, была освобождена сирийскими войсками от боевиков «Исламского государства» в конце марта

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Боевики ИГ уничтожили множество памятников архитектуры. По предварительным оценкам, восстановлению подлежат около 80% древних построек

Боевики ИГ уничтожили множество памятников архитектуры. По предварительным оценкам, восстановлению подлежат около 80% древних построек

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Дирижер Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра во время выступления в Пальмире

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие, которые пришли послушать концерт

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Министр культуры России Владимир Мединский также присутствовал на концерте

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дирижер Валерий Гергиев перед выступлением сказал: «Наш концерт в истерзанной Пальмире — это призыв к миру и согласию, это обращение ко всем народам объединить усилия в борьбе со злом, с терроризмом»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Перед началом концерта к зрителям и музыкантам по видеомосту обратился президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Концерт открыл скрипач Павел Милюков, исполнив композицию Чакона Иоганна Себастьяна Баха, которая, по мнению господина Гергиева, «символизирует величие человеческого духа»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На концерте виолончелист Сергей Ролдугин исполнил Кадриль Родиона Щедрина

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Министр культуры России Владимир Мединский (слева) слушает выступление оркестра

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Всего на концерт Мариинки пришло около 500 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Декорациями стали колонны и портики римского амфитеатра, построенного во II веке н.э. Амфитеатр практически не пострадал, пока Пальмира находилась под контролем боевиков ИГ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Концерт «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Виолончелист Сергей Ролдугин (слева) и дирижер Валерий Гергиев (справа) во время концерта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Среди зрителей было немало детей, которые пришли на концерт с цветами

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По словам Валерия Гергиева, в музыке, которая прозвучала в Пальмире отражена «душевная боль, негодование, протест против варварства и насилия, против нелюдей, уничтожавших бесценные памятники мировой культуры, устроивших здесь место массовых казней»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Скрипач Павел Милюков во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Концерт «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены» Мариинского театра в Пальмире транслировался на телеканале «Россия 1»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Музыканты оркестра Мариинского театра узнали о возможности сыграть в Пальмире примерно за два дня до концерта и сразу согласились выступить

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пальмира, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, была освобождена сирийскими войсками от боевиков «Исламского государства» в конце марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Боевики ИГ уничтожили множество памятников архитектуры. По предварительным оценкам, восстановлению подлежат около 80% древних построек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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