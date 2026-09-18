Путин наградил Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки России
Президент России Владимир Путин наградил виолончелиста и художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Виолончелист Сергей Ролдугин
Фото: Ксения Жаворонкова / Коммерсантъ
«За большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Ролдугина Сергея Павловича»,— следует из документа.
В указе отмечается о присвоении почетных званий, а также о награждении орденами, медалями и знаками отличия за заслуги в различных областях. Президент присвоил звание заслуженной артистки России актрисе Ольге Будиной, звание народной артистки РФ — актрисе Ирине Чельцовой.
Господин Ролдугин с 2006 года занимает должность художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки, является председателем правления и учредителем образовательного фонда «Талант и успех». Виолончелисту присвоены звания народного и заслуженного артиста России. Сергей Ролдугин награжден орденами Почета (2011), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2021) и Александра Невского (2016), а также медалью «За освобождение Пальмиры» (2016).