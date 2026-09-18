Путин наградил Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент России Владимир Путин наградил виолончелиста и художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виолончелист Сергей Ролдугин

Фото: Ксения Жаворонкова / Коммерсантъ Виолончелист Сергей Ролдугин

Фото: Ксения Жаворонкова / Коммерсантъ

«За большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Ролдугина Сергея Павловича»,— следует из документа.

В указе отмечается о присвоении почетных званий, а также о награждении орденами, медалями и знаками отличия за заслуги в различных областях. Президент присвоил звание заслуженной артистки России актрисе Ольге Будиной, звание народной артистки РФ — актрисе Ирине Чельцовой.

Господин Ролдугин с 2006 года занимает должность художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки, является председателем правления и учредителем образовательного фонда «Талант и успех». Виолончелисту присвоены звания народного и заслуженного артиста России. Сергей Ролдугин награжден орденами Почета (2011), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2021) и Александра Невского (2016), а также медалью «За освобождение Пальмиры» (2016).