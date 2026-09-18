FT: Венесуэла готовится вывезти из Лондона свой золотой запас на $4 млрд

Правительство Венесуэлы в ближайшее время может добиться перевода золотого запаса ЦБ страны стоимостью около $4 млрд из Банка Англии в Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

Согласно условиям обсуждаемой сделки, временное правительство Дельси Родригес получит юридический контроль над золотом, однако будет запрещено немедленно продавать эти активы. По словам источников, золото может быть использовано в качестве обеспечения для кредитов на финансирование расходов, в том числе для восстановления венесуэльской инфраструктуры после разрушительных землетрясений в июне.

Как отмечает FT, возможное соглашение по золоту станет одним из первых конкретных результатов переговорного процесса между временным правительством и венесуэльской оппозицией, проходящего при поддержке США.

В случае заключения сделки будет положен конец спору вокруг золотого запаса Венесуэлы, который длится уже семь лет. Он начался в 2019 году, когда США, Великобритания и несколько других государств признали оппозиционного политика Хуана Гуайдо — на тот момент главу Национальной ассамблеи — законным президентом страны.

Евгений Хвостик