Главное на рынке недвижимости к утру 18 сентября

Минстрой ввел режим усиленного надзора за некоторыми строящимися жилыми проектами в России. Решение приняли по итогам совещания ведомства с Центробанком, девелоперами и региональными властями. Теперь застройщики вместе с банками и государством будут синхронизировать графики возведения домов и выделения проектного финансирования. По словам представителей министерства, специальный контроль вводится для сохранения финансовой устойчивости девелоперов, а также контроля сроков ввода объектов и выполнения обязательств перед дольщиками. На встрече также обсуждалось улучшение механизмов кредитования жилых проектов.

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент» логистического оператора FM Logistic. По сведениям Telegram-канала Filatoff Inc., компания до 2022 года владела в России 22 складами общей площадью 816 тыс. кв. м. Часть из этих объектов оператор продал — в частности, компании Central Properties. АО «Л.Е.В. Менеджмент» — российская компания, которая специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Правительство России дополнительно направит 157 млрд руб. на реализацию ипотечных программ с господдержкой, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Из общей суммы почти 66 млрд руб. будет направлено на реализацию программы семейной ипотеки, а примерно 6 млрд руб. — на ипотеку для жителей Дальнего Востока и Арктики. Еще около 85 млрд направят на субсидирование процентной ставки по уже оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека».

«Почта России» повторно выставила на торги курортный комплекс общей площадью 12,2 тыс. кв. м с земельным участком площадью 18,8 га в Подмосковье по начальной цене 802 млн руб., сообщает Российский аукционный дом (РАД). Комплекс находится в Одинцовском округе рядом с природным резерватом «Лесные массивы бассейна Дубешни». Лот включает 54 строения. Среди них — административное здание, спальные корпуса, столовая и клуб. Ранее на этом месте располагался детский лагерь им. Гайдара. Комплекс законсервирован в 2014 году и находится в удовлетворительном состоянии. Заявки принимаются до 19 октября, а торги запланированы на 23 октября. Предыдущие торги прошли в мае этого года, но никто не подал заявок.

Компания «Кам-холдинг» (связана с девелопером MR Group) выкупила исторический жилой дом купца Александра Брычева в Сокольниках, сообщают «Ведомости». Площадь самого здания на Русаковской улице составляет всего 406 кв. м, однако оно располагается на участке площадью 0,8 га. На нем расположены несколько строений, которые не имеют статуса ОКН. Как отмечают опрошенные изданием эксперты, часть участка застройщик, вероятно, использует под девелопмент. По оценкам аналитиков, на участке можно возвести 30–50 тыс. кв. м недвижимости.

Структура Московского финансово-юридического университета приобрела у госкомпании «Дом.PФ» бывшее здание отделения сельскохозяйственных наук РАН на юго-западе Москвы. Объект по адресу: ул. Кржижановского, 15/2, достанется связанной с вузом компании «Технопарк» по начальной цене — 514,4 млн руб. Лот включает 19 его помещений общей площадью 5,3 тыс. кв. м. Это составляет 87% общей площади здания.