Госдепартамент США одобрил продажу 48 истребителей F-35 Саудовской Аравии

Государственный департамент США одобрил продажу Саудовской Аравии 48 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и другого военного оборудования. Сумма сделки, которая еще нуждается в одобрении Конгресса, оценивается в $24,3 млрд. У конгрессменов есть 30 дней на изучение и согласование сделки.

«Предлагаемая продажа улучшит возможности Саудовской Аравии по сдерживанию нынешних и будущих угроз за счет укрепления обороны страны и повышения оперативной совместимости с американскими войсками», — сообщилив Госдепартаменте.

Помимо истребителей, Эр-Рияд запросил поставку 49 авиационных двигателей F135-PW-100, устройства защищенной связи, навигации и шифрования. Подрядчиками по контракту выступят частные корпорации Lockheed Martin и Pratt&Whitney.