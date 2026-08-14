Право на застройку 1,6 га в Липецке по КРТ подешевело до 2,4 млн рублей

В Липецке объявили третий аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 1,6 га в промышленной зоне на улице Ковалева, 109б. Начальная цена лота снизилась и составляет на этот раз менее 2,4 млн руб. Шаг аукциона — 71 тыс. руб. (2,98% цены), размер задатка — 238,4 тыс. руб. (10% цены).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок под КРТ на улице Ковалева в Липецке

Фото: из аукционной документации Участок под КРТ на улице Ковалева в Липецке

Фото: из аукционной документации

Расположенный в промзоне участок под КРТ находится в федеральной собственности. Разрешенный вид использования — для учебного корпуса. При этом подготовленная концепция КРТ допускает размещение объектов промышленного, коммунально-складского и общественно-делового назначения. В частности, требуется построить многофункциональный комплекс со зданиями промышленного, коммунально-складского или общественно-делового назначения высотой до семи этажей, нежилые здания, сооружения инженерной и транспортной инфраструктуры. Площадь этих объектов должна быть не менее 5 тыс. кв. м и не более 15 тыс. кв. м.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 14 сентября. Торги пройдут 18 сентября.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в первые два раза никто не захотел принимать участие в аукционе за право развития участка на улице Ковалева — на торги не поступило ни одной заявки. Цена лота тогда составляла 2,9 млн руб.

На этой неделе также стало известно, что ООО «Строительная компания - Доброк» обратилось в суд с заявлением об отмене штрафа, назначенного компании по решению липецкого УФАС. Антимонопольщики посчитали, что организация заключила антиконкурентное соглашение с другими фирмами, что привело к поддержанию цен на двух электронных аукционах по строительству жилых домов для предоставления по договору найма в Добровском муниципальном округе. Размер штрафа по статье о картельном сговоре (ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ) составил 2,3 млн руб

Денис Данилов