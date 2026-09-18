Суды отказали воронежским коммунистам в регистрации наблюдателей на выборы

Центральный и Советский райсуды Воронежа отказали местным коммунистам в удовлетворении исков к территориальным избирательным комиссиям (ТИК), которые не зарегистрировали наблюдателей на выборах. Это следует из картотек дел судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», кандидаты в депутаты Государственной думы от КПРФ Александр Шабунин и Денис Коломенцев (округа №91 и №90) требовали обязать ТИКи принять и зарегистрировать списки наблюдателей, которые они сдали в конце прошлой недели. В начале этой недели, 14 сентября, когда заканчивался срок регистрации, комиссии отказали в ней, объяснив это наличием множества ошибок в документах.

В рамках судебного разбирательства коммунисты утверждали, что в этот раз списки наблюдателей составлялись по новой форме. К ней комиссии не вели никакой подготовки, поэтому в документах и были сделаны ошибки. Суд их доводы не принял. Собеседник «Ъ-Черноземье» в органах власти региона считает, что ТИКи поступили порядочно по отношению к участникам выборов, предупредив их заранее о недостатках в документах, которые были поданы в последний срок: «Они могли промолчать, и тогда наблюдатели, придя на участок, выяснили бы, что к наблюдению они не допущены».

Воронежский обком КПРФ после вынесения решений райсудов планировал обжаловать их.

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. В Воронежской области, по данным избиркома, на них работают почти 6 тыс. наблюдателей, в том числе 231 от зарегистрированных кандидатов, почти 2,4 тыс. от политических партий и порядка 3,2 тыс. от субъектов общественного контроля.

Сергей Толмачев