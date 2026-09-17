Воронежские коммунисты в суде добиваются регистрации наблюдателей на выборы

В суды Воронежа поступили административные иски двух кандидатов в депутаты Государственной думы от КПРФ Александра Шабунина и Дениса Коломенцева к территориальным избирательным комиссиям (ТИК) Центрального и Советского районов, следует из картотек дел местных райсудов. В них коммунисты требуют признать незаконными действия ТИКов, которые не приняли у них списки наблюдателей для регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Александр Шабунин является кандидатом по одномандатному округу № 91, а Денис Коломенцев — по округу № 90. В период с 10 по 13 сентября они подали в ТИКи списки наблюдателей. Коммунисты утверждают, что при непосредственном приеме списка член комиссии не указал на наличие недостатков формы и не предложил внести необходимые исправления. Однако во второй половине дня понедельника, 14 сентября, когда заканчивалась регистрация наблюдателей, они оба получили уведомления о наличии недостатков в списках. Подать исправленные документы они не успели. Господин Коломенцев в своем иске утверждает, что получил уведомление за 17 минут до окончания рабочего дня, но все равно успел прибыть в комиссию, которая уже была закрыта.

Как указывают коммунисты в своих исках, проверка соответствия списков наблюдателей в обязательной форме является не последующей факультативной проверкой комиссии, а частью процедуры приема документов. Поэтому ТИКи должны были указать на недостатки сразу, а не в последний день регистрации. Иски планируются к рассмотрению сегодня, 17 сентября.

В воронежском обкоме КПРФ заявляют, что ранее партия получила отказ в регистрации наблюдателей, направленных на избирательные участки шестью местными отделениями в Воронеже, Грибановском и Россошанском районах. Также в районах областного центра не были зарегистрированы наблюдатели, направленные КПРФ на досрочное голосование. В партии подчеркивают, что поставят вопрос о легитимности этих решений перед федеральными органами власти и Центральной избирательной комиссией.

UPD. Собеседник «Ъ» в региональной власти отметил, что у КПРФ было 30 дней для подготовки документов, «однако они подали их с грубейшими нарушениями: в них отсутствовали подписи, а также были неправильные адреса и личные данные».

«У комиссии было фактически три дня на их проверку, которая была в итоге выполнена быстрее, но партия все равно не успела исправить недочеты»,— заявил собеседник.

Также, по его словам, у ТИКов не было обязанности уведомлять о нарушениях — они сделали это, чтобы предотвратить неразбериху.

Сергей Толмачев