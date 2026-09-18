В Черноземье началось трехдневное голосование

В регионах Черноземья стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, а также губернатора Белгородской области и депутатов четырех региональных парламентов. Голосование началось в 08:00 пятницы, 18 сентября, а завершится в 20:00 воскресенья, 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография У жителей Черноземья есть три дня, чтобы сделать выбор в кампаниях разных уровней Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Новая нарезка округов сократила число избираемых в Черноземье одномандатников с 13 до 11 Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В пяти регионах Черноземья федеральные выборы совмещены с региональными кампаниями Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 У жителей Черноземья есть три дня, чтобы сделать выбор в кампаниях разных уровней Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Новая нарезка округов сократила число избираемых в Черноземье одномандатников с 13 до 11 Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В пяти регионах Черноземья федеральные выборы совмещены с региональными кампаниями Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Государственная дума РФ

На выборах депутатов Госдумы шесть регионов Черноземья разделены на 11 одномандатных округов. Три округа образованы в Воронежской области, по два — в Белгородской, Курской и Липецкой областях, по одному — в Орловской и Тамбовской. На предыдущих выборах округов было 13. При новой нарезке их число сократилось на один в Воронежской и Тамбовской областях.

Губернатор Белгородской области

В Белгородской области жители также выбирают губернатора. На пост главы региона претендуют пять человек: помимо врио губернатора Александра Шуваева кандидатами зарегистрированы Артем Зотов («Партия пенсионеров»), Владимир Абельмазов («Справедливая Россия»), Валерий Шевляков (КПРФ) и Евгений Дремов (ЛДПР).

Помимо этих двух наиболее заметных для Черноземья кампаний, выборы региональных парламентов проходят в Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях

Курская областная дума

В новый созыв Курской облдумы войдут 45 депутатов: 24 будут избраны по одномандатным округам, 21 — по партийным спискам. Зарегистрированы 114 кандидатов по одномандатным округам и списки пяти партий, в которые вошли 374 человека от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей».

Липецкий областной совет депутатов

В Липецкий облсовет войдут 36 депутатов: 27 будут избраны по одномандатным округам, девять — по партийным спискам. Зарегистрированы 164 кандидата по одномандатным округам и списки семи партий, в которые вошли 120 человек от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей», «Партии пенсионеров» и «Коммунистов России».

Орловский областной совет депутатов

В новый созыв Орловского облсовета войдут 50 депутатов: 25 будут избраны по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. Зарегистрированы 138 кандидатов по одномандатным округам и списки шести партий, в которых после выбытия двух кандидатов осталось 233 человека от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей» и «Партии пенсионеров».

Тамбовская областная дума

В новый созыв Тамбовской облдумы также войдут 50 депутатов: 25 будут избраны по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. Зарегистрированы 110 кандидатов по одномандатным округам и списки шести партий, в которые вошли 287 человек от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей» и «Родины».

В этом году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) доступно в двух регионах Черноземья — Белгородской и Липецкой областях. Для участия в нем требовалось заранее подать заявление.

Сергей Толмачев