На выборах в Госдуму в Воронежской области будет почти 6 тысяч наблюдателей

В списки наблюдателей на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва в Воронежской области включены 5 756 человек. Об этом 17 сентября сообщили в региональной избирательной комиссии (ИКВО). Наблюдатели «обеспечат мониторинг соблюдения электоральных процедур» в течение трех дней голосования: 18, 19 и 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Включены в списки наблюдателей на выборах:

от зарегистрированных кандидатов — 231 человек;

от политических партий, участвующих в выборах, — 2 377 человек;

от субъектов общественного контроля — 3 148 человек.

Также в облизбиркоме отметили, что на базе Общественной палаты Воронежской области действует центр общественного наблюдения за ходом голосования.

На выборах в Госдуму в сентябре 2021 года Избирательная комиссия Воронежской области сообщала о присутствии на участках 3 481 наблюдателя в первый день голосования. Во второй день в ИКВО рассказали, что «за ходом голосования следят 3 708 наблюдателей», а в третий — что «контроль за соблюдением избирательных процедур осуществляли 3 634 наблюдателя».

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что в суды Воронежа поступили административные иски двух кандидатов в депутаты Государственной думы от КПРФ Александра Шабунина и Дениса Коломенцева к территориальным избирательным комиссиям (ТИК) Центрального и Советского районов. В них коммунисты требуют признать незаконными действия ТИКов, которые не приняли у них списки наблюдателей для регистрации. При этом собеседник «Ъ» в региональной власти отметил, что у КПРФ было 30 дней для подготовки документов, но «они подали их с грубейшими нарушениями: в них отсутствовали подписи, а также были неправильные адреса и личные данные».

Денис Данилов