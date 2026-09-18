ООН: удар США по школе в Иране может быть признан военным преступлением

Расследование ООН пришло к выводу, что два удара США по Ирану в начале войны могли быть военными преступлениями, сообщила организация в докладе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасательные работы на руинах школы в Минабе, 28 февраля

Фото: Abbas Zakeri / Mehr News / WANA / Reuters Спасательные работы на руинах школы в Минабе, 28 февраля

Фото: Abbas Zakeri / Mehr News / WANA / Reuters

Один из ударов попал 28 февраля в начальную школу в Минабе, где, по данным иранских властей, погибли 156 человек, включая 120 детей и 26 учителей. Этот удар - один из самых крупных инцидентов с жертвами среди гражданского населения в новейшей военной истории США. Следователи также изучили удар, нанесенный в тот же день по спортивному центру и жилому району в Ламерде, где погибли 22 мирных жителя.

ООН заявила, что в обоих случаях есть основания полагать, что США совершили военное преступление, нанеся «неизбирательные удары». Госдепартамент США в комментарии CNN назвал отчет недостоверным, а Пентагон отказался от комментариев, отметив, что собственное расследование инцидентов еще продолжается. По данным источников CNN, школа могла быть поражена по ошибке из-за устаревших разведданных при атаке на соседнюю военно-морскую базу.

Доклад ООН был составлен группой независимых следователей, которые проанализировали спутниковые снимки, видео и фотографии, провели интервью, а также учли мнения экспертов. Их выводы представят Совету ООН по правам человека.

Екатерина Наумова