ООН: удар США по школе в Иране может быть признан военным преступлением
Расследование ООН пришло к выводу, что два удара США по Ирану в начале войны могли быть военными преступлениями, сообщила организация в докладе.
Спасательные работы на руинах школы в Минабе, 28 февраля
Фото: Abbas Zakeri / Mehr News / WANA / Reuters
Один из ударов попал 28 февраля в начальную школу в Минабе, где, по данным иранских властей, погибли 156 человек, включая 120 детей и 26 учителей. Этот удар - один из самых крупных инцидентов с жертвами среди гражданского населения в новейшей военной истории США. Следователи также изучили удар, нанесенный в тот же день по спортивному центру и жилому району в Ламерде, где погибли 22 мирных жителя.
ООН заявила, что в обоих случаях есть основания полагать, что США совершили военное преступление, нанеся «неизбирательные удары». Госдепартамент США в комментарии CNN назвал отчет недостоверным, а Пентагон отказался от комментариев, отметив, что собственное расследование инцидентов еще продолжается. По данным источников CNN, школа могла быть поражена по ошибке из-за устаревших разведданных при атаке на соседнюю военно-морскую базу.
Доклад ООН был составлен группой независимых следователей, которые проанализировали спутниковые снимки, видео и фотографии, провели интервью, а также учли мнения экспертов. Их выводы представят Совету ООН по правам человека.
Ключевая проблема в эпизоде с Минабе связана с передачей разведданных: еще в 2019 году аналитик заметил, что объект, который США ранее считали военно-морской базой, на самом деле является начальной школой, но его цифровой инструмент не был подключен к официальной базе разведданных, поэтому обновление не дошло до командования. При этом школа находилась на территории действующей базы Корпуса стражей исламской революции, где хранились крылатые ракеты, что усложняет оценку обстоятельств выбора цели.
Предварительная квалификация ООН не заменяет установления окончательных обстоятельств и ответственности. Американское расследование удара не завершено: его итоги не опубликованы, а материалы находятся на рассмотрении Центрального командования США; выводы независимой группы должны быть представлены Совету ООН по правам человека.