В Армении задержали брата бывшего премьера Овика Абрамяна

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года в Ереване на два месяца арестовали лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. По версии Следственного комитета Армении, в 2022-2024 годах Гагик Царукян и сообщники организовали мошенническую схему по импорту товаров и топлива из Ирана, похитив около 21,7 миллиона долларов, которые затем были легализованы.

Антикоррупционный суд Армении передал под управление государства компанию «Араратцемент», принадлежащую Гагику Царукяну, по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения. Гагик Царукян является одним из самых богатых людей в Армении, его холдинг объединяет 40 компаний в сферах сельского хозяйства, строительства, фармацевтики, производства, туризма и игорного бизнеса.

Ранее, 26 августа 2026 года, суд в Ереване арестовал на два месяца Седрака Кочаряна, сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна, по делу о взятках и злоупотреблении полномочиями. В июне 2026 года Следственный комитет Армении задержал зампреда Республиканской партии Армена Ашотяна по делу об отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.