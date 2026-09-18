В Армении задержали брата бывшего премьера Овика Абрамяна
Силовики задержали в Армении брата бывшего премьер-министра республики Овика Абрамяна — Генриха Абрамяна. Об этом сообщила Armenia Today пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Оганджанян.
Господина Абрамяна задержали при расследовании уголовного дела по фактам фальсификаций и злоупотребления должностными полномочиями. Какие именно нарушения вменяют брату экс-премьера Армении, неизвестно. Armlur.am отмечает, что обвинения по разным статьям предъявили брату Генриха Абрамяна — Джону Абрамяну, а также Аргаму Абрамяну — сыну бывшего премьер-министра и зятю лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна.
Аргама Абрамяна арестовали 9 августа на два месяца по обвинению в подстрекательстве к заказному убийству. По версии следствия, господин Абрамян заподозрил супругу в связи с пастором религиозной организации «Христиане евангельской веры» Согомоном В. и передаче ему крупных сумм. Позднее проповедника застрелил охранник Аргама Абрамяна. Премьер-министр Овик Абрамян назвал обвинение против сына абсурдным.
В июле 2026 года в Ереване на два месяца арестовали лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. По версии Следственного комитета Армении, в 2022-2024 годах Гагик Царукян и сообщники организовали мошенническую схему по импорту товаров и топлива из Ирана, похитив около 21,7 миллиона долларов, которые затем были легализованы.
Антикоррупционный суд Армении передал под управление государства компанию «Араратцемент», принадлежащую Гагику Царукяну, по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения. Гагик Царукян является одним из самых богатых людей в Армении, его холдинг объединяет 40 компаний в сферах сельского хозяйства, строительства, фармацевтики, производства, туризма и игорного бизнеса.
Ранее, 26 августа 2026 года, суд в Ереване арестовал на два месяца Седрака Кочаряна, сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна, по делу о взятках и злоупотреблении полномочиями. В июне 2026 года Следственный комитет Армении задержал зампреда Республиканской партии Армена Ашотяна по делу об отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.