Nestle прокомментировала передачу российских активов во временное управление
Nestle приняла к сведению указ президента России о передаче ее активов в стране во временное управление. Об этом заявила пресс-служба компании.
Nestle оценивает ситуацию и варианты дальнейших шагов, которые можно предпринять, указано в публикации. «Компания обязуется предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав и обеспечения непрерывности деловой деятельности в интересах всех заинтересованных сторон, особенно своих сотрудников»,— указали в Nestle.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о передаче компаний «Нестле Кубань» и «Нестле Россия» во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Из документа следует, что 67,44% акций первой компании владеет Societe des Produits Nestle S.A., а 32,56% — Nestle Deutschland AG. В «Нестле Россия» 84,1% долей принадлежит Societe des Produits Nestle S.A., 15,9% — Nestle Deutschland AG.
Временное управление не означает немедленной смены собственника или конфискации: формально режим обратим. Однако на период его действия прежний владелец фактически теряет возможность влиять на работу компании и получать из нее прибыль, а продажа актива становится невозможной. Введенный весной 2023 года механизм рассматривался как ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом.
Для самих предприятий такой режим не гарантирует сохранения прежнего масштаба деятельности: работа может быть приостановлена либо продолжиться в существенно сокращенном объеме. По практике предыдущих лет временное управление нередко становилось промежуточным этапом перед продажей, обычно примерно через шесть—восемь месяцев.
Юридически возможность вернуть контроль сохраняется, если конфликт завершится, а российские активы за рубежом будут разблокированы. Тогда отдельно возникает вопрос о доходах, полученных от заблокированных активов; до наступления таких условий Nestle не может распоряжаться российским бизнесом так же, как прежний собственник.