Nestle прокомментировала передачу российских активов во временное управление

Nestle приняла к сведению указ президента России о передаче ее активов в стране во временное управление. Об этом заявила пресс-служба компании.

Nestle оценивает ситуацию и варианты дальнейших шагов, которые можно предпринять, указано в публикации. «Компания обязуется предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав и обеспечения непрерывности деловой деятельности в интересах всех заинтересованных сторон, особенно своих сотрудников»,— указали в Nestle.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о передаче компаний «Нестле Кубань» и «Нестле Россия» во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Из документа следует, что 67,44% акций первой компании владеет Societe des Produits Nestle S.A., а 32,56% — Nestle Deutschland AG. В «Нестле Россия» 84,1% долей принадлежит Societe des Produits Nestle S.A., 15,9% — Nestle Deutschland AG.